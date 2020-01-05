В прошлом году то и дело всплывали слухи о том, что Blizzard представит Diablo IV и облагороженную версию Diablo II для ценителей «классики». Утечка оправдалась лишь наполовину: нам представили Diablo IV, а про ремастер Diablo II даже не заикнулись.

реклама

Впоследствии стало известно, что ремастер Diablo II был отменён именно ради возвращающейся к истокам серии Diablo IV, и что создание обновлённой версии второй части Diablo маловероятно из-за утраты исходного кода и игровых материалов, которые бы разработчикам пришлось восстанавливать с нуля. Но мир не без самоотверженных людей: энтузиаст zomprd трудится над набором улучшенных с помощью ИИ текстур для Diablo II и поделился несколькими скриншотами-сравнениями графики. Слева — Diablo II с набором текстур высокого разрешения, справа — оригинальная игра. Разница, что называется, видна невооружённым глазом.

реклама