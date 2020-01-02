S.T.A.L.K.E.R. 2 засветилась в официальном списке игр на движке Unreal Engine 4
Когда S.T.A.L.K.E.R. 2 официально анонсировали весной 2018 года, небезызвестный Сергей Галёнкин недвусмысленно намекнул на то, что новинка создаётся на движке Unreal Engine 4. Теперь же у этого намёка появилось какое-никакое, но подтверждение: проект ненадолго засветился на официальном сайте Unreal Engine в перечне игр, готовящихся к релизу в 2020 и будущих годах.
рекламаВскоре упоминание S.T.A.L.K.E.R. 2 было удалено, но предусмотрительные пользователи успели сделать скриншоты. Почему игра была удалена из списка, неясно: возможно, её добавили туда по ошибке, ведь сроков релиза пока нет.
рекламаРабота над S.T.A.L.K.E.R. 2 идёт полным ходом, и разработчики пообещали, что подробности игры начнут поступать уже в наступившем году. На данный момент о проекте известно крайне немногое: дело в том, что GSC Game World решила поменьше говорить и побольше делать.
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