Epic Games решила не изменять сложившейся в своём магазине традиции и встретила Новый год сразу тройкой приятных подарков для своих пользователей. Несколько часов назад в магазине началась раздача симулятора экстремальных зимних видов спорта Steep, а также облагороженных («ремастеров») полных изданий слэшеров Darksiders и Darksiders II. Акция продлится до следующего четверга, 9 января, 19:00 по московскому времени.

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Кроме того, Epic Games на неделю продлила в своём магазине зимнюю распродажу. Так что в том случае, если вы не успели приобрести желаемые игры, разгребая традиционные для конца года завалы на работе и готовясь к встрече года нового, то у вас впереди ещё масса времени на принятие решений.