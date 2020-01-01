Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В Epic Games Store раздают Steep и обновлённые издания Darksiders и Darksiders II

+
Неукротимый слив i9 9900K - кардинально дешевле чем раньше
<b>Слив RTX 2080 начался</b> - смотри цену сидя
Обвал цен RTX 2070 - уровень цен, который ждали в 2020
Вторая RTX 2070 за копейки

Epic Games решила не изменять сложившейся в своём магазине традиции и встретила Новый год сразу тройкой приятных подарков для своих пользователей. Несколько часов назад в магазине началась раздача симулятора экстремальных зимних видов спорта Steep, а также облагороженных («ремастеров») полных изданий слэшеров Darksiders и Darksiders II. Акция продлится до следующего четверга, 9 января, 19:00 по московскому времени.

реклама

Кроме того, Epic Games на неделю продлила в своём магазине зимнюю распродажу. Так что в том случае, если вы не успели приобрести желаемые игры, разгребая традиционные для конца года завалы на работе и готовясь к встрече года нового, то у вас впереди ещё масса времени на принятие решений.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

epic games epic games store
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В Epic Games Store раздают Steep и обновлённые издания Darksiders и Darksiders II
+
Фотореализм Microsoft Flight Simulator — в новом геймплейном видео
9
Sekiro Shadows Die Twice стала игрой года по версии «Премии Steam»
4
Первый тизер ролевого экшена «Корсары: Чёрная метка»
4
Внедрение сетевого режима в Sniper Ghost Warrior Contracts откладывается до первого квартала 2020 года
+
Свежий геймплейный трейлер фанатского ремейка Dino Crisis
3

Интересные материалы

Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Red Dead Redemption 2
25 декабря 2019 86
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5500 XT 4 ГБ: новый лидер бюджетного сегмента?
19 декабря 2019 105
Core i5-9400F VS Ryzen 7 2700 в связке с GeForce RTX 2060: тестирование в 1080p и 1440p
22 декабря 2019 55
Core i3-9100F VS Ryzen 5 2500Х в связке с GeForce GTX 1660 Ti: тестирование в 1080p и 1440p
20 декабря 2019 51
Core i5-9400F и GeForce RTX 2060 против Core i3-9100F и GeForce RTX 2070: тесты в 1080р и 1440p
27 декабря 2019 36
Обзор корпуса AeroCool Shard
24 декабря 2019 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Новый степпинг для Ryzen 5 1600 или Intel Core i5-9400F на старом - Топ 5 маленьких лукавств от производителей процессоров
37
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Cylon 4
13
Планы Microsoft на 2020 год: программное и аппаратное обеспечение плюс новая атака на рынок мобильных устройств
13
Лучшие смартфоны среднего уровня 2019 года
4
Core i3-9100F VS Pentium G5600F VS Ryzen 5 1600 VS Ryzen 5 1500X в связке с GeForce RTX 2060: тесты в 1080p и 1440p
16
Топ-10 смартфонов 2019 года стоимостью 200-250 евро на AliExpress
3
Топ-10 смартфонов с AliExpress стоимостью 250-300 евро
2

Сейчас обсуждают

kaissa
19:48
21.000 и 24.990 стоимость смартов среднего уровня? Серьезно?!...
Лучшие смартфоны среднего уровня 2019 года
Bratken
19:47
Если бы мортальник не был попсовым, то там точно mordhau была. Впрочем, ко всем категориям относится
Sekiro Shadows Die Twice стала игрой года по версии «Премии Steam»
xMindx
19:46
Где тут троллинг - чистая правда.
Связка Radeon RX 5700 XT и Ryzen 9 3900X показала лучший результат в 3DMark Fire Strike Ultra
Bratken
19:46
Ммм, мыло с твиттера
Фотореализм Microsoft Flight Simulator — в новом геймплейном видео
Bratken
19:45
у меня не все проги будут работать, а ставить все последней версии это тонна головной боли, когда проекты тупо не запускаются. Я не даун, просто нервами дорожу :)
Решение проблемы окончания поддержки Windows 7 - два способа сделать вашу систему актуальной в 2020 году
Yolanda Tarska
19:43
Как в гараже сидят с ржавыми инструментами, да можно сделать и ими, но зачем? 7рка устрела.
Microsoft продолжит поддержку Windows 7 по программе ESU
Yolanda Tarska
19:42
Просто я работаю за компом, и нужен удобный инструмент. А не как школьники, типо потыркаться, потыркаться за деньги я могу, но зачем? Я хочу быстрее сделать работу, для этого 10тка.
Microsoft продолжит поддержку Windows 7 по программе ESU
Yolanda Tarska
19:41
Да не так идеально работало, тем более Опера, с упрощениями, и на сильно более быстром i7 2600K так не летало. И видосы на Ютубе были с таким низким битрейтом тогда...
AMD планирует выпускать новое поколение процессоров каждые 12-18 месяцев и увеличивать IPC более чем на 7 % ежегодно
Вячеслав Зверотигр
19:39
ты лох!
Самые важные анонсы CES 2020 – 64-ядерный Threadripper 3990X, 8-ядерный Ryzen 9 4900H и мощная видеокарта Radeon RX 5600 XT
Анна Сысоева
19:38
На самом деле, амд действительно греется. Купила 2700х, не знаю чем охладить. Кулеры до 150 ватт не справляются, на 4 ГГц тупо 90 градусов в стресс тестах, хотя критическая 85... Ну и тдп в районе 180...
TDP не является барьером для дальнейшего роста производительности процессоров AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем