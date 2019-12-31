«Высокоточный» шутер Sniper Ghost Warrior Contracts поступил в продажу в конце ноября, и на старте в нём был доступен лишь одиночный режим. Разработчики пообещали, что мультиплеер будет внедрён уже в декабре, но если взглянуть на календарь, то до конца года остались считанные часы, в восточных часовых поясах он и вовсе уже наступил, а мультиплеера в Sniper Ghost Warrior Contracts как не было, так и нет.

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В общем, в официальном Twitter разработчики из CI Games сообщили, что ожидаемая добавка появится в игре в первом квартале 2020-го. Причина стандартная: чтобы убедиться в том, что мультиплеер соответствует высоким требованиям качества, разработчикам необходимо дополнительное время. В частности, ведутся работы над внедрением систем Amazon GameLift и FleetIQ, а также античитерской системы EasyAntiCheat.

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Стоит отметить, что изначально сетевого режима в Sniper Ghost Warrior Contracts не планировалось вовсе: игра позиционировалась как сугубо одиночная, и решение о внедрении мультиплеере разработчики приняли после получения соответствующих просьб игроков.