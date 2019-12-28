Фанатский ремастер Red Dead Redemption снова отменён — Take-Two судится с разработчиками
У энтузиастов-разработчиков фанатского ремастера Red Dead Redemption Damned Enhancement Project вновь проблемы с издательством Take-Two Interactive. Всего полтора месяца назад авторы объявили о возобновлении работ, как вдруг сегодня их пришлось снова свернуть, и на сей раз, похоже, навсегда.
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Как стало известно порталу TorrentFreak, издательство Take-Two подало на разработчиков, в частности, на Джонатана Вайкоффа, в суд за нарушение авторских прав. Издатель уточняет, что энтузиасты произвели несанкционированный перенос карты Red Dead Redemption 2010 года выпуска в Red Dead Redemption II 2018 года выпуска, изменили графическую и визуальную часть игры, а также предоставили возможность проходить Red Dead Redemption на PC — платформе, где Take-Two официально эту игру не выпускала.
рекламаПредставители Take-Two поясняют, что компания пыталась решить проблему мирным путём, но Вайкофф отказался идти навстречу.
Чем это всё закончится, пока неясно. Впрочем, худшее уже произошло: несколько часов назад Вайкофф закрыл проект — соответствующая надпись ныне красуется на его официальном сайте.
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