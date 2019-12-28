Глава Epic Games намекнул на то, что в следующем году Fortnite станет больше, чем игрой
Многие игроки воспринимают Fortnite не как игру, а как гигантскую платформу/социальную сеть, в которой знакомые проводят время, общаются и радуются. Под конец года подписчики Twitter главы студии Epic Games Тима Суини напрямую спросили у него, а как он сам воспринимает Fortnite — как игру или как платформу.
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Господин Суини ответил, что Fortnite — это всё же игра, однако попросил задать этот же вопрос через двенадцать месяцев. Столь необычный ответ побудил пользователей начать фантазировать: одни считают, что руководитель Epic Games намекает на сериал или кинофильм по игре, другие — на гиганское обновление или новую игру, которая расширит геймплейные рамки Fortnite, третьи же поступают прагматично и воспринимают слова Суини не более чем как дразнилку.
рекламаКстати, недавно влиятельный журнал TIME присвоил Fortnite звание культурного феномена, за что и поместил игру в десятку лучших проектов уходящего десятилетия.
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