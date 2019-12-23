Журнал TIME назвал десять лучших игр уходящего десятилетия
Через каких-то девять дней мы вступим не только в новый год, но и в новое десятилетие, поэтому различные влиятельные (и не очень) издания подводят итоги, публикуя различные «топы». Поскольку раздел «Новости Software» на нашем сайте давно преимущественно освещает игры и игровую индустрию в целом, в поле зрения редакции закономерно попал составленный журналом TIME перечень лучших игр, выпущенных с 2009 по 2019 годы. Журналисты издания не только составили «топ», но и обосновали причины своего решения.
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- 1. Grand Theft Auto V (2013). Пятая номерная часть стала пиком развития знаменитой франшизы от Rockstar, сумела соединить в себе безумный открытый мир и амбициозную историю, а также завоевала звание самого финансово успешного развлекательного продукта всех времён.
- 2. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017). Выпустив данную игру, Nintendo доказала, что в состоянии создать современную игру в открытом мире, способную обойти конкурентов в жанре.
- 3. Fortnite (2017). Быть может, королевские битвы и обрели популярность благодаря PlayerUnknown’s Battlegrounds, но Fortnite удалось превратить данный режим в культурный феномен.
- 4. Dark Souls (2011). Творение студии FromSoftware прошли не все, но те, кто смогли это сделать, вдохновили других на повторение подвига.
- 5. League of Legends (2009). Вышедшая десять лет назад, League of Legends помогла определить жанр MOBA, а впоследствии стать золотым стандартом в киберспортивном сегменте.
- 6. Pokemon Go (2016). Даже если вы не играли в Pokemon Go, то вы наверняка хоть краем уха слышали о ней в новостях. Шестая строчка присуждается за колоссальный охват проекта.
- 7. Minecraft (2009). Ещё один проект, который перерос в культурый феномен. Практически каждый знает, что такое Minecraft, и спустя десять лет после релиза данная «песочница» по-прежнему остаётся самой популярной игрой на YouTube.
- 8. The Elder Scrolls V Skyrim (2011). Культовой ролевой игре от Bethesda восьмую строчку в «топе» журналисты TIME присудили за поразительную долговечность и высоченное качество.
- 9. Portal 2 (2011). Второй части портальной головоломки удалось приумножить все заслуги первой части и обзавестись качественным сюжетом и более интересными механиками с использованием портальной пушки.
- 10. Disco Elysium (2019). Идеальное завершение десятилетия качественных игр. Журналисты TIME называют Disco Elysium игрой, которая шагнула в прошлое, но при этом смотрит в будущее. Подобные проекты могут появляться только на рубеже десятилетий.
Отдельно журнал TIME отметил, что за прошедшие десять лет игровая индустрия переросла в самую прибыльную индустрию развлечений, обогнав кинофильмы, музыку и даже телевидение.
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