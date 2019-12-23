Через каких-то девять дней мы вступим не только в новый год, но и в новое десятилетие, поэтому различные влиятельные (и не очень) издания подводят итоги, публикуя различные «топы». Поскольку раздел «Новости Software» на нашем сайте давно преимущественно освещает игры и игровую индустрию в целом, в поле зрения редакции закономерно попал составленный журналом TIME перечень лучших игр, выпущенных с 2009 по 2019 годы. Журналисты издания не только составили «топ», но и обосновали причины своего решения.

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1. Grand Theft Auto V (2013). Пятая номерная часть стала пиком развития знаменитой франшизы от Rockstar, сумела соединить в себе безумный открытый мир и амбициозную историю, а также завоевала звание самого финансово успешного развлекательного продукта всех времён.

Пятая номерная часть стала пиком развития знаменитой франшизы от Rockstar, сумела соединить в себе безумный открытый мир и амбициозную историю, а также завоевала звание самого финансово успешного развлекательного продукта всех времён. 2. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017). Выпустив данную игру, Nintendo доказала, что в состоянии создать современную игру в открытом мире, способную обойти конкурентов в жанре.

Выпустив данную игру, Nintendo доказала, что в состоянии создать современную игру в открытом мире, способную обойти конкурентов в жанре. 3. Fortnite (2017). Быть может, королевские битвы и обрели популярность благодаря PlayerUnknown’s Battlegrounds, но Fortnite удалось превратить данный режим в культурный феномен.

Быть может, королевские битвы и обрели популярность благодаря PlayerUnknown’s Battlegrounds, но Fortnite удалось превратить данный режим в культурный феномен. 4. Dark Souls (2011). Творение студии FromSoftware прошли не все, но те, кто смогли это сделать, вдохновили других на повторение подвига.

Творение студии FromSoftware прошли не все, но те, кто смогли это сделать, вдохновили других на повторение подвига. 5. League of Legends (2009). Вышедшая десять лет назад, League of Legends помогла определить жанр MOBA, а впоследствии стать золотым стандартом в киберспортивном сегменте.

Вышедшая десять лет назад, League of Legends помогла определить жанр MOBA, а впоследствии стать золотым стандартом в киберспортивном сегменте. 6. Pokemon Go (2016). Даже если вы не играли в Pokemon Go, то вы наверняка хоть краем уха слышали о ней в новостях. Шестая строчка присуждается за колоссальный охват проекта.

Даже если вы не играли в Pokemon Go, то вы наверняка хоть краем уха слышали о ней в новостях. Шестая строчка присуждается за колоссальный охват проекта. 7. Minecraft (2009). Ещё один проект, который перерос в культурый феномен. Практически каждый знает, что такое Minecraft, и спустя десять лет после релиза данная «песочница» по-прежнему остаётся самой популярной игрой на YouTube.

Ещё один проект, который перерос в культурый феномен. Практически каждый знает, что такое Minecraft, и спустя десять лет после релиза данная «песочница» по-прежнему остаётся самой популярной игрой на YouTube. 8. The Elder Scrolls V Skyrim (2011). Культовой ролевой игре от Bethesda восьмую строчку в «топе» журналисты TIME присудили за поразительную долговечность и высоченное качество.

Культовой ролевой игре от Bethesda восьмую строчку в «топе» журналисты TIME присудили за поразительную долговечность и высоченное качество. 9. Portal 2 (2011). Второй части портальной головоломки удалось приумножить все заслуги первой части и обзавестись качественным сюжетом и более интересными механиками с использованием портальной пушки.

Второй части портальной головоломки удалось приумножить все заслуги первой части и обзавестись качественным сюжетом и более интересными механиками с использованием портальной пушки. 10. Disco Elysium (2019). Идеальное завершение десятилетия качественных игр. Журналисты TIME называют Disco Elysium игрой, которая шагнула в прошлое, но при этом смотрит в будущее. Подобные проекты могут появляться только на рубеже десятилетий.

Отдельно журнал TIME отметил, что за прошедшие десять лет игровая индустрия переросла в самую прибыльную индустрию развлечений, обогнав кинофильмы, музыку и даже телевидение.