Стала известна десятка самых высокооценённых Steam-игр уходящего года
Вчера вечером Valve поделилась официальной статистикой самых успешных игр в Steam в уходящем году. К сожалению, в критерии успешности у Valve не входит такая важная вещь, как пользовательский рейтинг игры, поэтому исправить данное недоразумение поспешил портал Steam Database.
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Реализован «топ» был весьма просто: алгоритмы сайта подобрали двести релизов 2019 года и, соотнеся положительные пользовательские оценки с негативными, высветили соответствующие рейтинги в процентах. Стоит отметить, что лучшие из лучших уступают друг другу на десятые и сотые доли процента, поэтому соперничество весьма ожесточённое.
- 1. Katana ZERO — 95,89%
- 2. Slay the Spire — 95,64%
- 3. Baba is You — 95,36%
- 4. Resident Evil 2 — 95,25%
- 5. Muse Dash — 95,13%
- 6. Risk of Rain 2 — 94,86%
- 7. Hades — 94,76%
- 8. Touhou Luna Nights — 94,52%
- 9. Totally Accurate Battle Simulator — 94,36%
- 10. People Playground — 94,19%
рекламаОгорчает лишь то, что из крупных и находящихся на слуху релизов в десятке лучших в этом году только одно наименование.
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