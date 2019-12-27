Вчера вечером Valve поделилась официальной статистикой самых успешных игр в Steam в уходящем году. К сожалению, в критерии успешности у Valve не входит такая важная вещь, как пользовательский рейтинг игры, поэтому исправить данное недоразумение поспешил портал Steam Database.

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Реализован «топ» был весьма просто: алгоритмы сайта подобрали двести релизов 2019 года и, соотнеся положительные пользовательские оценки с негативными, высветили соответствующие рейтинги в процентах. Стоит отметить, что лучшие из лучших уступают друг другу на десятые и сотые доли процента, поэтому соперничество весьма ожесточённое.

1. Katana ZERO — 95,89%

2. Slay the Spire — 95,64%

3. Baba is You — 95,36%

4. Resident Evil 2 — 95,25%

5. Muse Dash — 95,13%

6. Risk of Rain 2 — 94,86%

7. Hades — 94,76%

8. Touhou Luna Nights — 94,52%

9. Totally Accurate Battle Simulator — 94,36%

10. People Playground — 94,19%

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Огорчает лишь то, что из крупных и находящихся на слуху релизов в десятке лучших в этом году только одно наименование.