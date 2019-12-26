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Valve опубликовала список самых успешных в Steam игр уходящего года

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Своеобразное подведение итогов года добралось и до Valve. В Steam компания опубликовала ставший уже традиционным перечень наиболее успешных игр уходящего года, благодаря которому мы можем узнать, как отличились те или иные проекты. В этом году Valve разделила перечень на пять пунктов: «самые продаваемые игры», «лучшие новинки», «лидеры продаж виртуальной реальности», «лучшие проекты, вышедшие из раннего доступа» и «лидеры по числу одновременных игроков». Лучшие VR-игры мы в рамках данного материала, пожалуй, опустим, поскольку рейтинг весьма и весьма нишевый, а место занимает.

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Начнём по порядку. Самые продаваемые игры 2019 года (высший, платиновый уровень):

  • Sekiro Shadows Die Twice
  • PUBG
  • Warframe
  • Sid Meier’s Civilization VI
  • Dota 2
  • Counter-Strike Global Offensive
  • The Elder Scrolls Online
  • Monster Hunter World
  • Rainbow Six Siege
  • Total War Three Kingdoms
  • Grand Theft Auto V
  • Destiny 2

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Лучшие новинки 2019 года:

  • Code Vein
  • Sekiro Shadows Die Twice
  • Devil May Cry 5
  • Mordhau
  • Halo The Master Chief Collection
  • Planet Zoo
  • Star Wars Jedi Fallen Order
  • Red Dead Redemption II
  • Destiny 2
  • Remnant From The Ashes
  • Resident Evil 2
  • Total War Three Kingdoms

Лучшие проекты, вышедшие из раннего доступа в 2019 году:

  • Slay the Spire
  • Green Hell
  • Astroneer
  • Hunt Showdown
  • Battalion 1944
  • Ring of Elysium
  • They Are Billions
  • PC Building Simulator
  • Oxygen Not Included
  • Beat Saber
  • Space Engineers
  • My Time At Portia

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Лидеры по числу одновременных игроков (высший уровень, более 100 000 игроков одновременно):

  • Sekiro Shadows Die Twice
  • Path of Exile
  • Dota Underlords
  • Destiny 2
  • Rainbow Six Siege
  • Warframe
  • Dota 2
  • Total War Three Kingdoms
  • PUBG
  • Grand Theft Auto V
  • Counter-Strike Global Offensive
  • Halo The Master Chief Collection
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