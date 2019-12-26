Valve опубликовала список самых успешных в Steam игр уходящего года
Своеобразное подведение итогов года добралось и до Valve. В Steam компания опубликовала ставший уже традиционным перечень наиболее успешных игр уходящего года, благодаря которому мы можем узнать, как отличились те или иные проекты. В этом году Valve разделила перечень на пять пунктов: «самые продаваемые игры», «лучшие новинки», «лидеры продаж виртуальной реальности», «лучшие проекты, вышедшие из раннего доступа» и «лидеры по числу одновременных игроков». Лучшие VR-игры мы в рамках данного материала, пожалуй, опустим, поскольку рейтинг весьма и весьма нишевый, а место занимает.
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Начнём по порядку. Самые продаваемые игры 2019 года (высший, платиновый уровень):
- Sekiro Shadows Die Twice
- PUBG
- Warframe
- Sid Meier’s Civilization VI
- Dota 2
- Counter-Strike Global Offensive
- The Elder Scrolls Online
- Monster Hunter World
- Rainbow Six Siege
- Total War Three Kingdoms
- Grand Theft Auto V
- Destiny 2
рекламаЛучшие новинки 2019 года:
- Code Vein
- Sekiro Shadows Die Twice
- Devil May Cry 5
- Mordhau
- Halo The Master Chief Collection
- Planet Zoo
- Star Wars Jedi Fallen Order
- Red Dead Redemption II
- Destiny 2
- Remnant From The Ashes
- Resident Evil 2
- Total War Three Kingdoms
Лучшие проекты, вышедшие из раннего доступа в 2019 году:
- Slay the Spire
- Green Hell
- Astroneer
- Hunt Showdown
- Battalion 1944
- Ring of Elysium
- They Are Billions
- PC Building Simulator
- Oxygen Not Included
- Beat Saber
- Space Engineers
- My Time At Portia
рекламаЛидеры по числу одновременных игроков (высший уровень, более 100 000 игроков одновременно):
- Sekiro Shadows Die Twice
- Path of Exile
- Dota Underlords
- Destiny 2
- Rainbow Six Siege
- Warframe
- Dota 2
- Total War Three Kingdoms
- PUBG
- Grand Theft Auto V
- Counter-Strike Global Offensive
- Halo The Master Chief Collection
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