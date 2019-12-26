Своеобразное подведение итогов года добралось и до Valve. В Steam компания опубликовала ставший уже традиционным перечень наиболее успешных игр уходящего года, благодаря которому мы можем узнать, как отличились те или иные проекты. В этом году Valve разделила перечень на пять пунктов: «самые продаваемые игры», «лучшие новинки», «лидеры продаж виртуальной реальности», «лучшие проекты, вышедшие из раннего доступа» и «лидеры по числу одновременных игроков». Лучшие VR-игры мы в рамках данного материала, пожалуй, опустим, поскольку рейтинг весьма и весьма нишевый, а место занимает.

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Начнём по порядку. Самые продаваемые игры 2019 года (высший, платиновый уровень):

Sekiro Shadows Die Twice

PUBG

Warframe

Sid Meier’s Civilization VI

Dota 2

Counter-Strike Global Offensive

The Elder Scrolls Online

Monster Hunter World

Rainbow Six Siege

Total War Three Kingdoms

Grand Theft Auto V

Destiny 2

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Code Vein

Sekiro Shadows Die Twice

Devil May Cry 5

Mordhau

Halo The Master Chief Collection

Planet Zoo

Star Wars Jedi Fallen Order

Red Dead Redemption II

Destiny 2

Remnant From The Ashes

Resident Evil 2

Total War Three Kingdoms

Лучшие проекты, вышедшие из раннего доступа в 2019 году:

Slay the Spire

Green Hell

Astroneer

Hunt Showdown

Battalion 1944

Ring of Elysium

They Are Billions

PC Building Simulator

Oxygen Not Included

Beat Saber

Space Engineers

My Time At Portia

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