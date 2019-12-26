Разработчики «симулятора Иисуса» I Am Jesus Christ вполне логично решили, что нет лучшего момента для публикации свежего трейлера своего проекта, чем Рождество по григорианскому календарю. Строго говоря, ничего интересного, помимо того, что нам продемонстрировали одну из самых известных способностей Иисуса, в данном ролике нет, но под конец года из новостей выбирать, увы, уже не приходится.

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Если верить описанию, то при создании I Am Jesus Christ разработчики вдохновлялись историями из Нового Завета, а игра освещает период от Крещения Христа до его Воскресения.

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В качестве ключевых особенностей игрового процесса разработчики перечисляют открытый мир, особые способности, правдоподобное сражение с Сатаной, более тридцати различных чудес вроде исцеления людей, хождения по воде и призыва бури, и многое другое.

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Датой выхода I Am Jesus Christ пока не обладает. Главное, чтобы не пришлось ждать до Второго пришествия.