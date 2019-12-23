На прошлой неделе в Steam стартовала традиционная зимняя распродажа, благодаря которой многие игры обрели новых покупателей и, возможно, поклонников. Однако крупнейшим «выгодоприобретателем» стала Red Dead Redemption 2, которая на фоне 20-процентной скидки смогла не просто ворваться в топ продаж минувшей недели, но возглавить его.

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Пьедестал лидеров совместно с Red Dead Redemption 2 занимают Halo The Master Chief Collection и Sekiro Shadows Die Twice. Упоминания также заслуживают Star Wars Jedi Fallen Order и GTFO, расположившиеся на четвёртом и пятом местах соответственно. Места с шестого по десятое занимают Grand Theft Auto V, Monster Hunter World, PUBG, VR-шлем Valve Index (видимо, игроки готовятся к Half-Life Alyx) и специальное издание Red Dead Redemption 2.

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