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Благодаря распродаже Red Dead Redemption 2 удалось возглавить «топ» продаж в Steam

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На прошлой неделе в Steam стартовала традиционная зимняя распродажа, благодаря которой многие игры обрели новых покупателей и, возможно, поклонников. Однако крупнейшим «выгодоприобретателем» стала Red Dead Redemption 2, которая на фоне 20-процентной скидки смогла не просто ворваться в топ продаж минувшей недели, но возглавить его.

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Пьедестал лидеров совместно с Red Dead Redemption 2 занимают Halo The Master Chief Collection и Sekiro Shadows Die Twice. Упоминания также заслуживают Star Wars Jedi Fallen Order и GTFO, расположившиеся на четвёртом и пятом местах соответственно. Места с шестого по десятое занимают Grand Theft Auto V, Monster Hunter World, PUBG, VR-шлем Valve Index (видимо, игроки готовятся к Half-Life Alyx) и специальное издание Red Dead Redemption 2.

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Точной статистикой продаж PC-версии Red Dead Redemption 2 компания Rockstar пока не делится, однако, по информации аналитиков, в Epic Games Store у игры дела с продажами оставляют желать лучшего.

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linux4ever
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Дерьнува есть, анальных зондов больше чем в сексшопе и десяточке, рекламы дофига и больше, даже саус парк её рекламировал. А продаж нет, таки может дело не в пиратах?
Аналитики: Продажи Red Dead Redemption 2 в Epic Games Store за первый месяц составили всего 408 тысяч копий
id3578363
16:40
В следующий понедельник планируется статья, просьба всех собраться.
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