Аналитики: Продажи Red Dead Redemption 2 в Epic Games Store за первый месяц составили всего 408 тысяч копий
Когда официальная сторона молчит, на помощь периодически приходят аналитики из организации SuperData. В свежем отчёте аналитики поделились своей статистикой, из которой следует, что за первый месяц продаж Red Dead Redemption 2 разошлась в Epic Games Store скромным для столь крупного и именитого проекта тиражом в 408 тысяч копий.
реклама
Для сравнения аналитики также предоставили статистику Star Wars Jedi Fallen Order, которая за аналогичный период продалась в EGS внушительным 1,78-миллионным тиражом.
рекламаХотя в отчёте SuperData это не уточняется, но важно помнить, что PC-версия Red Dead Redemption 2 параллельно с Epic Games Store также продавалась в собственном магазине Rockstar, статистикой продаж в котором аналитики не обладают. Кроме того, пятого декабря игра добралась и до Steam, где, согласно очень «размытой» публичной статистике, её тираж составил от 200 тысяч до 500 тысяч экземпляров, и где в период с 16 по 22 декабря она удерживала первое место по темпам продаж.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила