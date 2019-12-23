Когда официальная сторона молчит, на помощь периодически приходят аналитики из организации SuperData. В свежем отчёте аналитики поделились своей статистикой, из которой следует, что за первый месяц продаж Red Dead Redemption 2 разошлась в Epic Games Store скромным для столь крупного и именитого проекта тиражом в 408 тысяч копий.

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Для сравнения аналитики также предоставили статистику Star Wars Jedi Fallen Order, которая за аналогичный период продалась в EGS внушительным 1,78-миллионным тиражом.

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