Всю необходимую для производства настольной игры по мотивам Divinity Original Sin сумму студия Larian собрала на Kickstarter за считанные часы после начала кампании в прошлом месяце. Теперь же отведённый на кампанию срок завершился, и разработчики подвели итоги.

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Итак, за время Kickstarter-кампании на производство «настолки» по Divinity Original Sin удалось собрать 1 845 411 долларов от 10 565 щедрых меценатов, благодаря чему разработчики смогут реализовать в игре все намеченные ранее идеи (и даже больше).

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Напомним, что «настолка» рассчитана на одного—четырёх игроков и обладает высоким порогом вхождения (в частности, авторы рекомендуют её для игроков от 14 лет и старше). Партии в настольной Divinity Original Sin продолжаются больше часа, поэтому планировать посиделки следует заранее.

В продаже игра, по плану, должна появиться осенью следующего года.