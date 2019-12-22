Fallout 76 не успеет выйти в Steam до конца года
Когда Fallout 76 только вышла, компания Bethesda Softworks утверждала, что проект обойдёт стороной популярнейший сервис цифровой дистрибуции Steam, обосновав своё решение тем, что для разработчиков важно сохранять прямой контакт с игроками без посредников. Спустя несколько месяцев компания передумала и объявила о том, что Fallout 76 заглянет в Steam уже в текущем году.
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Но если взглянуть на календарь, то выяснится, что до конца года осталось всего ничего, а Fallout 76 в Steam так и нет. Может, нам устроят подарок на новый год? Нет, всё куда прозаичнее: Fallout 76 попросту задерживается и не выйдет в Steam в указанный ранее срок. Ждать появления игры в сервисе от Valve следует уже в наступающем году — она выйдет незадолго до релиза масштабного обновления Wastelanders
рекламаНа данный момент это все подробности касательно Steam-релиза, которыми разработчики готовы с нами поделиться. Стоит напомнить, что обновление Wastelanders заметно преобразит мир Fallout 76, внедрив в него неигровых персонажей, облагороженную систему диалогов, новые сюжетные линии, оружие и многое другое. Сроков выхода у обновления нет, так что понятие «следующий год» обретает максимально растянутые очертания.
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