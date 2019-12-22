Когда Fallout 76 только вышла, компания Bethesda Softworks утверждала, что проект обойдёт стороной популярнейший сервис цифровой дистрибуции Steam, обосновав своё решение тем, что для разработчиков важно сохранять прямой контакт с игроками без посредников. Спустя несколько месяцев компания передумала и объявила о том, что Fallout 76 заглянет в Steam уже в текущем году.

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Но если взглянуть на календарь, то выяснится, что до конца года осталось всего ничего, а Fallout 76 в Steam так и нет. Может, нам устроят подарок на новый год? Нет, всё куда прозаичнее: Fallout 76 попросту задерживается и не выйдет в Steam в указанный ранее срок. Ждать появления игры в сервисе от Valve следует уже в наступающем году — она выйдет незадолго до релиза масштабного обновления Wastelanders

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На данный момент это все подробности касательно Steam-релиза, которыми разработчики готовы с нами поделиться. Стоит напомнить, что обновление Wastelanders заметно преобразит мир Fallout 76, внедрив в него неигровых персонажей, облагороженную систему диалогов, новые сюжетные линии, оружие и многое другое. Сроков выхода у обновления нет, так что понятие «следующий год» обретает максимально растянутые очертания.