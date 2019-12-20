Энтузиасты выпустили ремейк Dune II
Мы живём в эпоху ремейков и ремастеров, поэтому появление облагороженной версии культовой Dune II было лишь вопросом времени. В данном случае речь идёт не об официальном, а о фанатском ремейке, но это даже лучше, поскольку энтузиасты-участники проекта «Dune 2 в 3D» воссоздали игру на движке Unreal Engine 4.
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Как пишут авторы, перед нами ремейк Dune II Battle for Arrakis, в котором задействованы все механики оригинальной игры, а также добавлены современные функции, такие, как управление мышью и возможность выделять группы юнитов. Проект бесплатный, и загрузить его можно с официальной VK-странички группы энтузиастов.
рекламаВпрочем, на релизе работа энтузиастов не заканчивается: проект будет получать обновления и новые возможности.
Стоит напомнить, что франшиза Dune не забыта официальными разработчиками: в частности, в начале этого года компания Funcom объявила о заключении договора с кинокомпанией Legendary Studuos, по которому в течение шести лет намеревается выпустить не меньше трёх игр по вселенной «Дюны». Одной из них будет «выживач» в стиле Conan Exile.
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