Не успела Capcom официально анонсировать ремейк Resident Evil 3, как на горизонте, похоже, замаячил ещё один проект во вселенной «Обители зла». Пользователь Reddit под псевдонимом deimos-chan поведал о том, что участники программы Resident Evil Ambassador получили от Capcom письма, в которых указана возможность принять участие в тестировании новой неанонсированной игры компании.

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Учитывая, что письма получили именно участники программы Resident Evil Ambassador, логично предположить, что загадочным проектом станет некая новая игра серии Resident Evil. Однако некоторые товарищи надеются на то, что речь идёт о ремейке Dino Crisis, а программа «Амбассадоров» Resident Evil использовалась лишь как инструмент поиска тестеров-добровольцев.

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В пользу ремейка Dino Crisis есть один существенный факт: в конце ноября Capcom обновила данную торговую марку. В любом случае, на данном этапе нам остаётся только ждать новостей.