The Game Awards, которую уже несколько лет подряд небезосновательно называют «Оскаром» от мира видеоигр, продолжает расти в популярности. Как сообщил создатель и ведущий The Game Awards Джефф Кейли, в этом году мероприятие посмотрели более 45 миллионов человек, или на 72 % больше, чем в прошлом году.

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The Game Awards, которую уже несколько лет подряд небезосновательно называют «Оскаром» от мира видеоигр, продолжает расти в популярности. Как сообщил создатель и ведущий The Game Awards Джефф Кейли, в этом году мероприятие посмотрели более 45 миллионов человек, или на 72 % больше, чем в прошлом

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