Свыше 45 миллионов человек посмотрели The Game Awards в этом году
The Game Awards, которую уже несколько лет подряд небезосновательно называют «Оскаром» от мира видеоигр, продолжает расти в популярности. Как сообщил создатель и ведущий The Game Awards Джефф Кейли, в этом году мероприятие посмотрели более 45 миллионов человек, или на 72 % больше, чем в прошлом году.
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The Game Awards, которую уже несколько лет подряд небезосновательно называют «Оскаром» от мира видеоигр, продолжает расти в популярности. Как сообщил создатель и ведущий The Game Awards Джефф Кейли, в этом году мероприятие посмотрели более 45 миллионов человек, или на 72 % больше, чем в прошлом
рекламаСтоит напомнить, что на The Game Awards 2019 нам показали дизайн Xbox следующего поколения, представили первые «некстгенные» игры, анонсировали вагон и маленькую тележку новых игр, а также назвали лучшие игры уходящего года.
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