Анонсированный на прошлой неделе ремейк Resident Evil 3 обзавёлся официальной Steam-страничкой, на которой теперь можно оформить предварительный заказ за 1 999 рублей, а также информацией о минимальных системных требованиях. Забегая немного вперёд, отметим, что данные требования — копия требований ремейка Resident Evil 2. Вариантов два: либо это связано с техническим родством ремейков RE2 и RE3, либо мы имеем дело с предварительными требованиями или вовсе с заглушкой.

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Как бы то ни было, на данный момент минимальные требования выглядят следующим образом:

процессор: Intel Core i5-4460 или AMD FX-6300 или лучше;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 760 или AMD Radeon R7 260X;

операционная система Windows 7/8.1/10.

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Релиз новой Resident Evil 3 запланирован на 3 апреля наступающего года. За оформление предварительного заказа вам причитается набор классических костюмов для главных героев. Никаких скидок за предзаказ не предусмотрено.