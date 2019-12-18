Ремейк Resident Evil 3: старт предзаказов в Steam и минимальные системные требования
Анонсированный на прошлой неделе ремейк Resident Evil 3 обзавёлся официальной Steam-страничкой, на которой теперь можно оформить предварительный заказ за 1 999 рублей, а также информацией о минимальных системных требованиях. Забегая немного вперёд, отметим, что данные требования — копия требований ремейка Resident Evil 2. Вариантов два: либо это связано с техническим родством ремейков RE2 и RE3, либо мы имеем дело с предварительными требованиями или вовсе с заглушкой.
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Как бы то ни было, на данный момент минимальные требования выглядят следующим образом:
- процессор: Intel Core i5-4460 или AMD FX-6300 или лучше;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 760 или AMD Radeon R7 260X;
- операционная система Windows 7/8.1/10.
рекламаРелиз новой Resident Evil 3 запланирован на 3 апреля наступающего года. За оформление предварительного заказа вам причитается набор классических костюмов для главных героев. Никаких скидок за предзаказ не предусмотрено.
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