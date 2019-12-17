Respawn уже ищет специалистов для работы над новой игрой по «Звёздным войнам»
От глазастых журналистов трудно что-либо утаить, особенно в том случае, если оставлять это на на всеобщем обозрении. Сотрудники портала GamesRadar обратили внимание на то, что студия Respawn Entertainment, которая месяц назад выпустила в свет Star Wars Jedi Fallen Order, ищет новых специалистов на должности дизайнера уровней, художника персонажей и программного инженера для работы над новой игрой по «Звёздным войнам».
реклама
В вакансиях указано, что речь идёт о приключенческом экшене от третьего лица, что вполне может быть продолжением Jedi Fallen Order. Более того, в прошлом месяце небезызвестный новостной редактор портала Kotaku Джейсон Шрайер со ссылкой на собственные источники сообщал, что Electronic Arts дала Respawn «зелёный свет» на разработку сиквела Jedi Fallen Order, так что всё более или менее сходится.
рекламаСтоит отметить, что Electronic Arts крепко взялась за франшизу «Звёздных войн»: очевидные намёки на сиквел Jedi Fallen Order, находящийся в разработке в студии EA Motive приключенческий экшен по далёко-далёко-галактической франшизе, а также некая небольшая игра, которую готовят в стенах ванкуверского подразделения компании.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила