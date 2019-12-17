От глазастых журналистов трудно что-либо утаить, особенно в том случае, если оставлять это на на всеобщем обозрении. Сотрудники портала GamesRadar обратили внимание на то, что студия Respawn Entertainment, которая месяц назад выпустила в свет Star Wars Jedi Fallen Order, ищет новых специалистов на должности дизайнера уровней, художника персонажей и программного инженера для работы над новой игрой по «Звёздным войнам».

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В вакансиях указано, что речь идёт о приключенческом экшене от третьего лица, что вполне может быть продолжением Jedi Fallen Order. Более того, в прошлом месяце небезызвестный новостной редактор портала Kotaku Джейсон Шрайер со ссылкой на собственные источники сообщал, что Electronic Arts дала Respawn «зелёный свет» на разработку сиквела Jedi Fallen Order, так что всё более или менее сходится.

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