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Итоги конкурса ADATA XPG для настоящих оверклокеров

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Внимательно изучив десятки заявок, присланных на конкурс ADATA XPG, мы выбрали пять победителей. Ими стали блогеры:

e1nher1, wildcat, Razg0n, korn87, garison87



Всем им нужно проверить электронную почту, которую они указали в своей заявке. Ну, а после получения приза - комплекта памяти ADATA XPG Spectrix D50 DDR4-3600 16GB - не забыть выложить в своем блоге статью про его разгон.
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