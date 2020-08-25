Итоги конкурса ADATA XPG для настоящих оверклокеров
Внимательно изучив десятки заявок, присланных на конкурс ADATA XPG, мы выбрали пять победителей. Ими стали блогеры:
e1nher1, wildcat, Razg0n, korn87, garison87
Всем им нужно проверить электронную почту, которую они указали в своей заявке. Ну, а после получения приза - комплекта памяти ADATA XPG Spectrix D50 DDR4-3600 16GB - не забыть выложить в своем блоге статью про его разгон.
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