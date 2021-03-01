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Обзор Roborock S6 MaxV: мощное и эффективное устройство для уборки

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Далеко в прошлом остались те времена, когда робот-пылесос был способен лишь бесцельно ездить по полу, перетаскивая на себе пыль по дому. Сейчас новые приборы смогут дать приличную фору в качестве уборки классическим пылесосами. Кроме того, эти устройства способны функционировать целиком автономно, передвигаться из комнаты в комнату без дополнительных инструкций, а завершив уборку – возвращаться на станцию подзарядки. Робот-пылесос Roborock S6 MaxV – одна из наиболее инновационных и мощных моделей рынка, которая способна не только тщательно очистить пол, но и бережно обойтись со всеми встреченными на пути вещам и домашними питомцами.



Конструкция и комплектация

Модель имеет стандартный дизайн: форма в виде круглой шайбы на паре крупных колес, благодаря которым пылесос переезжает пороги и мелкие преграды. Устройство довольно компактное, что позволяет ему проходить даже между ножек стульев и залезать под комоды, чтобы добраться до наиболее труднодоступных мест: длина диаметра 35 см, а высота около 9,6 см.



На верхней панели отведено место для лидара и трех кнопок: для того, чтобы запустить уборку, отправить пылесос на базу и выключить/включить. Спереди расположена двойная камера, с помощью которой осуществляется навигация и распознавание предметов. Кроме того, устройство оборудовано двумя емкостями: для сбора пыли (0,46 л) и хранения воды (0,3 л). Один из отсеков находится под основной крышкой, а второй можно извлечь из задней части.

Функционал и управление

Roborock S6 MaxV есть чем удивить помимо стандартных функций сухой и влажной уборки. В пылесосе установлена система распознавания объектов ReactiveAI. Полученные с сенсоров данные обрабатывает процессор Qualcomm APQ8053.

Обнаруженные объекты устройство заносит в особую карту, просмотреть и отредактировать которую можно в приложении Mi Home. Для различных типов вещей разработаны специальные иконки. Все отмеченные объекты пылесос будет аккуратно обходить стороной. В этом же приложении можно активировать режим Pet, с помощью которого пылесос начнет распознавать домашних питомцев.



Особенности работы

Приложение предоставляет несколько режимов мощности: «Бесшумный», «Равновесие», «Турбо» и «Максимум». Отдельно существует возможность распознавать ковры, на которых пылесос использует максимальную мощность. Roborock S6 MaxV без проблем справиться с крупными фрагментами мусора, такими как рассыпанный кошачий корм, волосы или шерсть. С мощностью 2500 Па пылесос сможет очистить пол даже от мелкой налипшей пыли.

Данная модель осуществляет и влажную уборку. При экономном расходе одного полного контейнера должно хватить на 200 м2 пола. Существенно повышает эффективность процесса программное обеспечение SnapMop. С его помощью можно задать различную интенсивность подачи воды в разных помещениях, настроить «сухие зоны», отметить ковры.

Автономность

Емкость аккумулятора этой модели составляет 5200 мАч, что позволяет поддерживать работу до трех часов от одного заряда. По заявлению разработчиков, пылесос способен работать с площадью до 240 м2. Однако повышение мощности закономерно приводит к сокращению времени работы. К примеру, комната площадью 14 м2 была убрана в режиме «Равновесие» всего за 10% от заряда, что является отличным показателем, учитывая высокую мощность.

Итоги

Roborock S6 MaxV – отличное решение для тех, кто находится в поисках мощного и компактного робота-пылесоса. Этот инновационный прибор имеет в своем арсенале все существующие в его области функции: режим сухой и влажной уборки, высокоточную навигацию, сканирование окружения, голосовые сообщения, уборку по графику и ручное редактирование маршрутов.

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