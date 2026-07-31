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Это происходит благодаря температуре пара 180 °C и скорости его подачи около 2 200 мг/мин
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В России всё большую популярность обретают паровые моющие пылесосы, которые принадлежат к флагманскому сегменту устройств для уборки твёрдых напольных покрытий. Нагреваемый до высоких температур пар способен размягчить стойкие следы пищи на полу кухни, грязь в коридоре, сочетание сухого и влажного мусора.
Помимо степени очистки при выборе пылесоса многие обращают внимание на его способность выполнить эффективную уборку за один проход. Именно это является сильной стороной моющего пылесоса Roborock F25 Steam. Он обладает системой VaporFlow, разогревая пар до температуры 180 °C и выдавая его со скоростью около 2 200 мг/мин. Эти показатели обеспечивают размягчение липких засохших пятен грязи, после чего в дело вступают прижимное усилие 33 Н, роликовая щётка 450 об/мин и мощность всасывания 25 000 Па. Результатом становится чистая поверхность, с которой удаляются крошки, грязная вода и мусор любого вида.
Разработчики F25 Steam уделили внимание не только высокой температуре пара. Сильной стороной пылесоса является сочетание паровой очистки, высокой мощности всасывания, продолжительности работы без зарядки и простоты обслуживания. Продолжительность работы достигает 80 минут, объём бака с чистой водой равен 1 л, а площадь уборки достигает 660 м². Даже в больших домах пылесос сможет за один проход убраться на кухне, в гостиной, коридоре и спальне без необходимости лишний раз заряжать его или доливать воду.
Многие пылесосы упрощают уборку квартиры, но их владельцам приходится обслуживать сами пылесосы. Roborock F25 Steam обладает конструкцией JawScrapers, избавляющей от наматывания волос на ролик. Система самоочистки промывает как ролик, так и внутренние каналы. Сушка происходит при температуре до 95 °C, что устраняет влажность, а вместе с ней и неприятные запахи.
Если в семье есть дети, домашние животные, длинные волосы или шерсть, а в доме несколько комнат, F25 Steam идеально подойдёт для их уборки. Пар отвечает за глубокую очистку, аккумулятор обеспечивает длительность работы, а функциональность и конструкция сводят к минимуму необходимость очистки пылесоса. Эту модель можно назвать наиболее сбалансированной по соотношению цены и предлагаемых возможностей.
В момент начала продаж F25 Steam доступен для приобретения по цене на 10% ниже обычной. Чтобы получить эту скидку, в магазине Ozon следует воспользоваться промокодом F25STEAM, на Yandex — ROKY0010, на Wildberries — WB57. Дополнительная информация об устройстве и проводимых акциях доступна в официальном VK-сообществе Roborock RU Роботы-пылесосы.