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Её победители станут обладателями смартфона с проектором Armor 34 Pro+ и планшета Armor Pad 5 Ultra
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Начинается заключительная стадия кампании Ulefone #WatchFromAnywhere, приуроченной к проходящему в эти дни в США чемпионату мира по футболу. Впереди полуфиналы и финал, а для Ulefone впереди розыгрыш двух главных призов. Футбольным болельщикам предлагается рассказать о том, где и как они смотрят матчи, поделиться реакциями, празднованиями и другими запоминающимися моментами.
На предыдущих этапах кампании был проведён розыгрыш умных часов Armor Watch и защищённых мобильных устройств бренда RugKing. Теперь во время полуфинала чемпионата мира будет разыгран планшет Armor Pad 5 Ultra, а к финалу приурочен розыгрыш главного приза в виде защищённого смартфона Armor 34 Pro+.
Обладателя планшета объявят 16 июля, тогда как нового владельца Armor 34 Pro+ назовут после завершения чемпионата мира.
Основная идея проводимой кампании состоит в том, что футбольным болельщикам не следует ограничивать просмотр телевизором или домашним кинотеатром. Наличие встроенного проектора и высокая степень защиты позволяют смартфону Armor 34 Pro+ и планшету Armor Pad 5 Ultra сделать экран из стены, палатки, ворот гаража или любой другой ровной поверхности.
Рекламная кампания Ulefone проходит под слоганом «От крошечного экрана к большому матчу». Она демонстрирует переход от просмотра в одиночку на небольшом экране смартфона к намного более увлекательному времяпрепровождению во время просмотра с друзьями на большом экране. Удары, пыль, брызги, празднования указывают на пригодность защищённых устройств Ulefone к использованию на открытом воздухе и неуязвимость даже перед буйным нравом спортивных болельщиков.
Желающие имеют возможность присоединиться к кампании, прежде чем она завершится 19 июля. Для этого нужно опубликовать фотографию или короткий видеоролик с места просмотра футбольного матча, обстановку в день его проведения, реакции, празднования голов или любой футбольный момент. Необходимо пользоваться хэштегом #WatchFromAnywhere и отметить официальный аккаунт Ulefone на платформе размещения этого контента. Такими платформами могут быть TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, X и VK.
На заключительном этапе Ulefone предлагает участникам делиться наиболее интересными моментами просмотра матчей, самыми яркими реакциями и напряжёнными моментами. Полная информация доступна на странице компании.
Бренд Ulefone RugOne проводит отдельную кампанию с хэштегом #NeverMissAGoal вместе с общим хэштегом #WatchFromAnywhere. Её участники будут делиться реакциями на забитые мячи, напряжёнными эпизодами при игре в дополнительное время, празднованиями с друзьями, любыми интересными моментами. Участникам необязательно быть обладателями устройств RugOne.
Производитель подчёркивает поддержку горячей замены аккумуляторов в устройствах серии Xever и наличие громкого HiFi-звука в модели Xever 8 для усиления атмосферы футбольных дней. После проведения финального этапа в качестве бонусного приза будет вручён смартфон RugOne Xever 8. Получить полную информацию о кампании RugOne можно на её странице.
Обе кампании близки к завершению, и футбольные болельщики получают возможность поделиться лучшими моментами просмотра главных матчей чемпионата мира и выиграть главные призы.