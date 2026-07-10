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Монитор с панелью WOLED диагональю 27 дюймов предлагает множество опций для геймеров
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Известная своими компьютерными комплектующими компания GIGABYTE объявила о начале продаж игрового монитора GO27Q24G, основанного на панели типа WOLED. Производителем панели является компания LG Display.
Модель с диагональю 27 дюймов лишена рамок и предлагает частоту обновления 240 Гц и разрешение QHD. Наличие технологий NVIDIA® G-SYNC® Compatible и AMD FreeSync™ Premium приносит плавность игрового процесса даже в наиболее динамичных играх.
Обладатели монитора получат поддержку технологии MLA+ и глянцевое покрытие RealBlack Glossy. К числу других достоинств относится наличие фирменной технологии HyperNits и комплекта тактических функций GIGABYTE.
При разработке этого монитора были проанализированы реальные игровые сценарии, что позволяет обеспечить чёткость изображения даже при сложном освещении. Глянцевое покрытие избавляет от бликов на экране и позволяет лучше разглядеть изображение. Благодаря MLA+ типичная яркость достигает 275 кд/м², тогда как пиковое значение поднимается до отметки 1300 кд/м².
Монитор обладает сертификатом VESA DisplayHDR™ True Black 400 и поддержкой 99% цветового диапазона DCI-P3. Это приносит глубину чёрного цвета, точность цветопередачи при показе тёмных сцен и насыщенных цветов в играх и мультимедийном контенте.
Технология HyperNits отвечает за повышение яркости при просмотре контента HDR с сохранением детализации в светлых участках. Под разные варианты освещения можно выбрать режимы работы HyperNits High и HyperNits Medium.
Что касается тактических функций GIGABYTE, они предназначены для повышения точности управления. В первую очередь это будет востребовано в динамичных игровых жанрах FPS и MOBA. Опция Tactical Switch 2.0 позволяет мгновенно менять разрешение и соотношение сторон экрана. Ultra Clear предназначается для уменьшения размытия в процессе движения, тогда как Black Equalizer поднимает детализацию в тёмных участках. Сочетание этих возможностей позволяет быстрее реагировать на игровые события и приближает к победе в соревновательных играх.
Система AI OLED Care благодаря алгоритмам искусственного интеллекта сокращает вероятность выгорания панели OLED. Чтобы геймеры не испытывали дискомфорта во время длительных игр, имеются технологии защиты зрения, на что указывает сертификация UL. Также поддерживается технология OLED VRR Anti-Flicker для точной регулировки переменной частоты обновления с целью уменьшения мерцания экрана. Все вместе эти технологии повышают качество изображения и удобство работы с монитором в течение долгого времени.