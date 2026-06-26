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Защищённый смартфон RugOne Xever 8 предлагает мощный динамик SonicX с максимальной акустической мощностью 117 дБ
Владельцы этого неуязвимого устройства в полной мере смогут насладиться музыкой на открытом воздухе
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Смартфоны в наши дни являются постоянными спутниками большинства людей, являясь центром как личной жизни, так и профессиональной деятельности. Также это устройство для мультимедийных развлечений, включая просмотр потоковых трансляций, локального видео и прослушивание музыки. Производителям смартфонов всегда было непросто обеспечить пользователей громким звуком высокого качества при ограниченных физических размерах устройства.
Защищённый смартфон Xever 8 от бренда RugOne решает эту проблему благодаря системе SonicX Super Speaker. Речь идёт о сочетании аппаратной архитектуры и программного обеспечения, которые обеспечивают качество на уровне портативного звукового оборудования.
В данном случае используется конструкция с двумя драйверами, где размер одного динамика составляет 13 х 26 мм, а другого 14 х 20 мм. Использование динамиков разных размеров позволяет оптимизировать частотный диапазон. Более крупный динамик отвечает за низкие частоты, а другой поддерживает точность в средних и высоких частотах.
В традиционных флагманских смартфонах акустический объём задней части корпуса равен примерно 1 куб. см. В данном случае это значение в четыре раза выше, в результате чего снижается резонансная частота модуля динамика. Это обеспечивает глубокое воспроизведение басов без необходимости пользоваться искусственным цифровым усилением, побочным эффектом которого является искажение.
Пиковая громкость этой системы составляет 117 дБ. Подобный показатель позволяет расслышать воспроизводимый звук на открытом воздухе даже в шумном или ветреном окружении, на строительных площадках, в кемпингах, при катании на велосипеде на высокой скорости.
Обеспечением высокого качества звука на открытом воздухе занимаются не только аппаратные компоненты. Xever 8 получил запатентованный алгоритм SonicX. Цифровой сигнальный процессор на основе искусственного интеллекта в реальном времени занимается анализом и оптимизацией звуковых потоков на уровне сэмплов.
Человеческая речь относится к средним частотам, и для повышения её чёткости эти частоты динамически изолируются и усиливаются. Программный алгоритм не позволяет заглушать голос мощным низкочастотным звуком, поэтому диалоги и вокал слышны чётко и разборчиво.
Чтобы полностью реализовать потенциал доступного акустического объёма, программные алгоритмы вносят изменения в низкочастотный диапазон. Целью является максимальное увеличение хода диафрагмы и получение мощных басов без типичного для корпусов мобильных устройств металлического звучания.
Точный фазовый сдвиг и подавление перекрёстных помех позволяют алгоритму обеспечивать психоакустическое расширение звуковой сцены. Это создаёт обширную зону оптимального звучания на 360°, что позволяет получать результат не хуже, чем у многонаправленных акустических систем.
В случае попадания в чрезвычайные ситуации обладатели Xever 8 смогут подать аварийный сигнал мощностью в 2,6 раза выше по сравнению со стандартными сигналами тревоги. Эта система создана для работы на максимальных расстояниях на пересечённой местности и может быть востребована при проведении спасательных работ.
Xever 8 уже доступен покупателям в официальном магазине RugOne и в крупных маркетплейсах, в число которых вошли AliExpress, Amazon и MercadoLibre. Конфигурация 8/128 ГБ предлагается по цене $379,99, тогда как версия 8/256 ГБ поначалу стоит $409,99. В дальнейшем эти цены вырастут.
В честь проведения чемпионата мира по футболу RugOne проводит глобальную кампанию #NeverMissAGoal. Любители этого вида спорта и мобильных технологий имеют шанс стать обладателем RugOne Xever 8 бесплатно. Подробности проведения акции доступны на страницах RugOne в социальных сетях.