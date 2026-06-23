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ИИ-ноутбук CHUWI UniBook на процессорах Intel Wildcat Lake стал доступен для предварительных заказов
Популярные технологические издания в выпущенных в мае обзорах называли CHUWI UniBook более доступной по цене альтернативой MacBook Neo
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Намереваясь побороться за рынок портативных компьютеров с возможностью локальной работы приложений искусственного интеллекта, компания CHUWI начала принимать предварительные заказы на ноутбук UniBook. Устройство работает на процессоре последнего поколения Intel Core 3 304 (Wildcat Lake), который производится по техпроцессу Intel 18A. Именно это позволяет ему обрабатывать алгоритмы ИИ.
Другими достоинствами ноутбука являются 14-дюймовый экран с высоким уровнем яркости и поддержкой 100% цветового диапазона sRGB. Для подключения периферийных устройств предлагается богатый выбор интерфейсов, а весит ноутбук лишь 1,2 кг. Сделав предварительный заказ, можно стать обладателем ноутбука за половину его цены и получить возможности, без которых современная цифровая жизнь становится менее полноценной.
До недавнего времени компьютеры с локальной поддержкой искусственного интеллекта относились к верхнему ценовому диапазону. UniBook доступен значительно более широкому кругу покупателей, обладая высокой продолжительностью работы без зарядки. Его современная энергоэффективная архитектура делает ноутбук привлекательным для студентов, авторов контента, работающих в полевых условиях специалистов. Всем им могут пригодиться возможности ИИ без необходимости переплачивать за ноутбуки премиального уровня.
Современный процессор Intel Core 3 304 обладает встроенным блоком нейронных вычислений (NPU) производительностью до 15 TOPS, который выполняет локальную обработку данных без необходимости отправлять их в облако. Ноутбук способен помогать писать тексты, преобразовывать речь в текст в режиме реального времени, создавать изображения и локально вести многозадачную работу. Это даёт возможность действовать быстрее и защитить данные от попадания в чужие руки.
Генеральный директор CHUWI Джесеа Ян считает, что искусственный интеллект не должен представлять собой предмет роскоши исключительно для владельцев дорогих устройств. UniBook должен показать, что решение повседневных задач с помощью ИИ может быть доступным для владельцев компактных, недорогих и практичных мобильных компьютеров.
Благодаря наличию лёгкого металлического корпуса малой толщины и высокой прочности ноутбуком можно комфортно пользоваться в кафе, школах и университетах, аэропортах и любом другом месте. Для дистанционной работы и учёбы имеется камера формата HD с физической шторкой для обеспечения конфиденциальности, когда ей не пользуются.
Соотношение сторон экрана составляет 16:10, и с ним удобно как работать, так и просматривать мультимедийный контент. Эргономичная клавиатура обладает подсветкой, наряду с тачпадом высокой точности гарантируя удобство ввода данных даже при продолжительной работе.
Используется панель IPS WUXGA, разрешение которой 1920 х 1200 пикселей. Тонкие рамки позволяют экрану занимать 88% корпуса. Яркость достигает 300 нит, чего должно хватить для графических дизайнеров и пользователей мультимедиа.
Шарнир отвечает за раскрытие ноутбука на 180°, благодаря чему с ним удобно работать и просматривать контент вдвоём. Длительность автономной работы и быстрая зарядка превращают устройство в отличный инструмент для работы за пределами офисных помещений. Внутренние тесты показали возможность смотреть локальные видео на разрешении 1080p на протяжении 13 часов. Этого хватит на полный рабочий день.
В современных ноутбуках наблюдается тенденция к уменьшению количества доступных разъёмов. Разработчики UniBook не стали следовать этому веянию и предлагают богатый выбор как современных, так и классических портов для подключения устройств без переходников.
MacBook Neo получил лишь один полнофункциональный порт USB-C, один USB-C для передачи данных и один аудиоразъём. Dell XPS 13 (2026) обладает двумя портами USB-C и не имеет разъёма для наушников. UniBook выгодно выделяется на их фоне двумя портами USB-C и HDMI с поддержкой подключения до двух внешних мониторов 4K. Ещё у него есть три разъёма USB-A, гигабитный порт Ethernet RJ45 и слот для установки карт памяти TF. Это набор для желающих использовать внешние мониторы, подключаться к интернету проводом и применять специализированное оборудование.
Работает устройство под управлением системы Windows 11 Pro с максимальными функциями безопасности и совместимостью с корпоративной инфраструктурой. Среди других имеющих значение характеристик можно назвать 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 6400 MT/s, твердотельный накопитель PCIe 3.0 вместимостью 256 ГБ с возможностью расширения и зарядку мощностью 65 Вт. Для беспроводного подключения можно воспользоваться стандартом Wi-Fi 6. Предварительные заказы уже принимаются по цене $499. Дополнительная скидка в $50 делает устройство ещё более выгодным приобретением. Ноутбук становится вдвое дешевле среднестатистического современного компьютера с поддержкой искусственного интеллекта.
В честь чемпионата мира по футболу проводится кампания CHUWI «AI for Everyone, The Tournament for All». Один из участников розыгрыша станет обладателем UniBook бесплатно.
CHUWI предлагает скидки в размере $50 и на другие свои продукты, в число которых вошли CoreBook Air 226V, мини-ПК AuBox X Copilot+ PC, планшет-трансформер Hi10 Max на процессоре Intel Core Ultra 5 и сверхлёгкие ноутбуки CoreBook Air 1KG. Более подробная информация доступна на сайте производителя www.chuwi.com.