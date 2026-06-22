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Далее рация от RugOne будет показана на проходящей 22–25 июня в Бразилии выставке Eletrolar Show
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На протяжении нескольких недель известный товарами для любителей активного отдыха бренд RugOne знакомил потенциальных покупателей со своим новым продуктом. Ожидание подошло к концу, и теперь на портале Kickstarter официально запущена кампания по продаже спортивной рации Xlink 7.
Рекламный период привлёк внимание тысяч потенциальных покупателей, любителей технологий, представителей СМИ и спортсменов. Все они могут стать обладателями рации RugOne Xlink 7 AI 4G Sports по первоначальной цене в $159,99 за пару, что на 47% дешевле будущей розничной стоимости.
Xlink 7 своим появлением знаменует рождение новой линейки раций. Для RugOne это новый продукт, поскольку прежде производитель был известен своими защищёнными смартфонами Xever. Компактная рация с поддержкой мобильной связи 4G и алгоритмов искусственного интеллекта позволяет оставаться на связи без рук и любых других ограничений.
Xlink 7 меняет подход к обеспечению радиосвязи во время активного отдыха. Её рация не является громоздкой и не имеет ограничений по дальности действия, которые есть у традиционных раций VHF/UHF.
Вместо частот прямой видимости Xlink 7 задействует глобальные сотовые сети 4G, за счёт чего предлагает радиус действия на тысячи километров. Приложение Xlink обеспечивает голосовое общение в реальном времени без необходимости держать нажатой кнопку. Это позволяет общаться во время катания на велосипеде, на лыжах, при восхождении на вершины и при любых других занятиях.
Наличие специализированного аудиочипа и использование алгоритмов искусственного интеллекта обеспечивает активное подавление шумов ветра и любых звуков окружающей среды. Это означает высокое качество передачи голоса при общении.
Для обеспечения безопасности рация обладает функцией вызова SOS и ярким фонариком TorchX. Поддерживаются системы глобального позиционирования GPS, Beidou и GLONASS. Корпус является чрезвычайно компактным и лёгким, при этом имея защиту уровней IP68, IP69K и MIL-STD-810H для работы в экстремальном окружении. Рация способна функционировать в диапазоне температур от -30 ℃ до 55 ℃.
Благодаря наличию чат-бота и поддержке голосового управления можно настраивать параметры работы рации без помощи рук. Также искусственный интеллект способен в реальном времени отвечать на вопросы при движении по маршруту.
Рация создана с прицелом на максимальную универсальность, для чего она обладает рядом аксессуаров. В частности, с ней можно использовать беспроводное кольцо PTT для удобного управления кончиками пальцев. Имеются также прочный магнитный зажим и ремешок для переноски во время интенсивной физической активности.
Начав кампанию на Kickstarter, RugOne собирается продемонстрировать рацию Xlink в рамках выставки Eletrolar Show в Сан-Паулу. Журналисты и энтузиасты смогут ознакомиться с ней в рамках проходящего 22–25 июня мероприятия в Бразилии на стенде номер I38.
Желающие получить скидку на приобретение комплекта из двух устройств и узнать подробности о кампании на Kickstarter могут посетить официальную страницу RugOne.