РедакцияНовости Hardware
Аксессуары для защищённого смартфона Ulefone RugKing 5 Pro расширяют возможности его применения на открытом воздухе
Чехлы и крепления дадут и без того прочному устройству Ulefone дополнительную защиту от износа и падений, позволяя удобно размещать аппарат перед глазами на приборной панели автомобиля, велосипеде или самокате
Компания Ulefone продолжает распродажу своего защищённого смартфона последнего поколения RugKing 5 Pro. Желающие смогут стать обладателями вышедшего на смену также популярной модели Armor 24 устройства по наиболее выгодной цене. Это смартфон для тех, кто немало времени проводит на открытом воздухе, будь то отдых или работа.
В настоящее время покупатели имеют возможность приобрести RugKing 5 Pro в таких местах, как официальный магазин Ulefone, AliExpress, Amazon и ряде других. Начальная стоимость составляет $269,99, и это предложение действительно до среды, 25 марта.
Помимо самого смартфона с обширными возможностями в плане работы и защиты от внешних воздействий, Ulefone предлагает ряд аксессуаров для него. Их можно приобрести дополнительно, сделав устройство ещё более неуязвимым, функциональным, удобным и качественным.
Одним из этих аксессуаров является чехол Armor Molle. Он входит в число самых продаваемых универсальных защитных чехлов и выполнен из высокопрочного нейлона. Armor Molle даёт защиту от падений и износа смартфона, что актуально в первую очередь для любителей активного отдыха и туристов, а также при необходимости пользоваться аппаратом без рук.
Ещё одним предложением является крепление Armor Mount Pro. Оно обеспечит смартфону устойчивость, защищая от вибраций во время катания на велосипедах и скутерах. Благодаря такому креплению смартфон можно использовать как навигатор, прокладывая себе дорогу как по запутанным городским улицам, так и по пересечённой местности за городом.
Более требовательные пользователи могут отдать предпочтение креплению следующего поколения Armor Mount. Многофункциональное крепление с присоской обладает усиленным основанием и настраиваемым кронштейном. Его можно поворачивать на 360°, фиксируя аппарат на плоских поверхностях вроде приборных панелей автомобилей и офисных столов.
Также для защиты предназначается чехол Armor Holster. Это премиальное предложение можно использовать с моделями RugKing 5 Pro и Armor 24. Элегантный внешний вид не мешает прочности чехла, который удобно использовать на строительных площадках или альпинистам.
Что касается смартфона RugKing 5 Pro, это аппарат с внушительным аккумулятором ёмкостью 20 000 мАч, который обеспечивает ему несколько суток работы без подзарядки. Устройство обладает встроенным фонариком яркостью 976 лм, который избавит от необходимости носить с собой отдельный фонарик и позволит работать и двигаться в темноте.
Что касается экрана, его диагональ равна 6,78 дюйма при разрешении FHD+. Яркость достигает 910 нит, что позволяет без труда увидеть изображение даже под открытым небом летним солнечным днём. При необходимости снять фото или видео на выбор предлагаются основная камера с разрешением 64 Мп и камера ночного видения 20 Мп. За удобство многозадачной работы и возможность сохранения многочисленных файлов отвечают 8 ГБ оперативной памяти и хранилище объёмом 256 ГБ.
Ещё раз напоминаем, что сниженная цена на RugKing 5 Pro в $269,99 сохранится в онлайн-магазинах до 25 марта. Помимо распродажи, Ulefone сейчас проводит розыгрыш призов и даёт возможность стать владельцем RugKing 5 Pro бесплатно. Более подробно об этом можно узнать на официальном сайте Ulefone.