Новости Hardware Роман Семёнов
DOOGEE представила планшет U13 Pro с экраном 13,4 дюйма 120 Гц для работы и развлечений
Устройство с аккумулятором 11 000 мАч на Android 16 с поддержкой Gemini AI в прочном металлическом корпусе способно помочь в решении повседневных задач

Получив положительные отзывы на свой крупный планшет U13, компания DOOGEE выпускает его обновлённый вариант U13 Pro. Модель первого поколения привлекла внимание покупателей, которым необходимо было устройство для работы, учёбы и мультимедийных развлечений. Всё это удобно было делать на экране с диагональю 13 дюймов, имея высокий уровень производительности и продолжительности работы.



Взяв за основу все достоинства первого планшета, модель U13 Pro делает шаг вперёд. Это устройство обладает экраном с диагональю 13,4 дюйма и частотой обновления 120 Гц. Планшет работает под управлением процессора Unisoc T7300, получив больше памяти и улучшенный дизайн металлического корпуса. U13 Pro может без труда справляться с повседневными нагрузками, позволяя редактировать документы, вести потоковую трансляцию контента и играть в популярные игры. Стать обладателем планшета DOOGEE U13 Pro можно на AliExpress и Ozon.



Планшет выполнен в цельнометаллическом корпусе, который даёт прочность и современный внешний вид. При таком дизайне он уместен как в профессиональной сфере деятельности, так и в домашнем окружении. U13 Pro без проблем уместится в сумках и рюкзаках пользователей, которым нужен мобильный компьютер в дороге.



Экран относится к типу IPS, имея достаточно места для многозадачной работы и развлечений. Частота в 120 Гц даёт плавность прокрутки и анимации, быструю реакцию при сенсорном взаимодействии. Отзывчивость этого устройства удовлетворит самых требовательных пользователей. При работе над презентациями, отчётами, рефератами подобный экран обеспечит хорошую читаемость и минимальную нагрузку на глаза при продолжительной работе.



Улучшенный процессор Unisoc T7300 отвечает за высокую вычислительную мощность и эффективность устройства по сравнению с моделью прошлого поколения. Благодаря этому чипу приложения запускаются быстрее и можно держать одновременно открытыми больше программ. Обладатели устройства смогут проводить видеоконференции, учиться онлайн, редактировать документы и пользоваться сервисами потоковой трансляции.



Также повышению производительности способствует объём оперативной памяти в 6 ГБ и хранилище 256 ГБ. Дополнительно доступно 30 ГБ виртуальной памяти, что улучшает переключение между приложениями, даёт возможность хранить множество крупных файлов изображений, видео и любых других типов.



Высокую продолжительность работы обеспечивает аккумулятор ёмкостью 11 000 мАч. Этого значения хватит на полный день работы при любых нагрузках, позволяя обходиться без розетки, если планшет используется в дороге или на открытом воздухе.



Ещё одним достоинством U13 Pro является последняя версия операционной системы Android 16. Обладатели этого устройства получат современный и интуитивно понятный интерфейс с поддержкой приложения Gemini AI. Оно позволит увеличить эффективность работы и учёбы, лучше организовывать контент и искать информацию.



Если потребуется фото- или видеосъёмка, для этого есть задняя камера 13 Мп. Она отлично справится со съёмкой и сканированием документов, тогда как передняя камера с разрешением 8 Мп гарантирует чёткие видеозвонки для онлайн-конференций и удалённого взаимодействия.



Для наиболее требовательных пользователей предлагается версия U13 Pro VIP с набором аксессуаров, который превратит простой планшет в аналог персонального компьютера. В этот комплект входят защитное закалённое стекло, кожаный защитный чехол, стилус, Bluetooth-клавиатура и мышь, проводные внутриканальные наушники.



Став обладателем DOOGEE U13 Pro, можно будет на несколько лет закрыть свои потребности в мобильном компьютере для любых сценариев применения. Приобрести планшет можно в магазинах AliExpress и Ozon, где он в настоящее время доступен с внушительными скидками.
#doogee
Популярные статьи

Классика, которая не стареет — 9 отличных стратегий на ПК, вышедших более 20 лет назад
8
Релиз Steam Machines как итог организационной деградации Valve
33
ИИ научился обижаться на человека и аргументированно оспаривать его решения
18
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual OC V1 (LHR) 8GB GDDR6
+

Сейчас обсуждают

Кирилл Гильманов
08:06
Бредовые результаты
Radeon RX 6600 и GeForce RTX 3060 протестированы в Crimson Desert в трёх режимах
aoxoa1
07:35
Я не беру. Майню и холдю. Энергия бесплатная ибо))
Биткоин пробил психологическую отметку и опустился ниже 69 тысяч долларов
si-cat
06:14
Дурь для двинутых хомячков. Цифре лампа нужна, как рыбке зонтик 🤣
Bluetooth-наушники Écoute TH1 первыми в мире получили ламповый предусилитель и встроенный ЦАП
Артём Жданов
05:29
на момент покупки в 2023 году у меня таких проблем не было, на момент 2025 года вздулся аккум и начал хондрить стик правый буду менять на TRM стики, а вот обычный быстро откис покупал 21 году через 1 ...
Разбираем геймпад Xbox Elite Series 2
KotGamer
05:22
Серьёзно?? А ничего что уже куплено и едет из российского магазина Huawei ? Автор как то не в той реальности ))))
Сбор средств на крайне необычный роутер Huawei WiFi Mesh X3 Pro превысил план на 8600%
Дмитрий Васильевич
05:06
Тотал Аннигилейшен это вообще топчик! Только роботы и техно, бех всяких розовых соплей типа магии и невиданных зверушек с погаными человечишками.
Классика, которая не стареет — 9 отличных стратегий на ПК, вышедших более 20 лет назад
Garthar
03:47
Потому что это не фэйки. Минусы в таком количестве тут только боты ставят. В крупных городах США аренду ты можешь посмотреть лично. Да можно найти аренду и дешевле, но где? В гетто?
Россия вышла на второе место среди стран G20 по доступности безлимитного интернета
valera60
01:47
Как с марса прилетит, так и сразу завод будет строить...
Маск построит самый большой в мире завод по выпуску чипов и 80% мощностей отправит в космос
Дмитрий Малинин
01:13
Оплачено? Или потрачено?
Маск построит самый большой в мире завод по выпуску чипов и 80% мощностей отправит в космос
Тимофей Салтаев
00:22
Epic store подминает под себя рынок, а что то кроме фантазий будет? Статистика роста количества пользователей магазина эпиков или список новых функций которых нет у стима? Хоть что то вещественное кро...
Релиз Steam Machines как итог организационной деградации Valve
