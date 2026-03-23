РедакцияНовости Hardware
Устройство с аккумулятором 11 000 мАч на Android 16 с поддержкой Gemini AI в прочном металлическом корпусе способно помочь в решении повседневных задач
Получив положительные отзывы на свой крупный планшет U13, компания DOOGEE выпускает его обновлённый вариант U13 Pro. Модель первого поколения привлекла внимание покупателей, которым необходимо было устройство для работы, учёбы и мультимедийных развлечений. Всё это удобно было делать на экране с диагональю 13 дюймов, имея высокий уровень производительности и продолжительности работы.
Взяв за основу все достоинства первого планшета, модель U13 Pro делает шаг вперёд. Это устройство обладает экраном с диагональю 13,4 дюйма и частотой обновления 120 Гц. Планшет работает под управлением процессора Unisoc T7300, получив больше памяти и улучшенный дизайн металлического корпуса. U13 Pro может без труда справляться с повседневными нагрузками, позволяя редактировать документы, вести потоковую трансляцию контента и играть в популярные игры. Стать обладателем планшета DOOGEE U13 Pro можно на AliExpress и Ozon.
Планшет выполнен в цельнометаллическом корпусе, который даёт прочность и современный внешний вид. При таком дизайне он уместен как в профессиональной сфере деятельности, так и в домашнем окружении. U13 Pro без проблем уместится в сумках и рюкзаках пользователей, которым нужен мобильный компьютер в дороге.
Экран относится к типу IPS, имея достаточно места для многозадачной работы и развлечений. Частота в 120 Гц даёт плавность прокрутки и анимации, быструю реакцию при сенсорном взаимодействии. Отзывчивость этого устройства удовлетворит самых требовательных пользователей. При работе над презентациями, отчётами, рефератами подобный экран обеспечит хорошую читаемость и минимальную нагрузку на глаза при продолжительной работе.
Улучшенный процессор Unisoc T7300 отвечает за высокую вычислительную мощность и эффективность устройства по сравнению с моделью прошлого поколения. Благодаря этому чипу приложения запускаются быстрее и можно держать одновременно открытыми больше программ. Обладатели устройства смогут проводить видеоконференции, учиться онлайн, редактировать документы и пользоваться сервисами потоковой трансляции.
Также повышению производительности способствует объём оперативной памяти в 6 ГБ и хранилище 256 ГБ. Дополнительно доступно 30 ГБ виртуальной памяти, что улучшает переключение между приложениями, даёт возможность хранить множество крупных файлов изображений, видео и любых других типов.
Высокую продолжительность работы обеспечивает аккумулятор ёмкостью 11 000 мАч. Этого значения хватит на полный день работы при любых нагрузках, позволяя обходиться без розетки, если планшет используется в дороге или на открытом воздухе.
Ещё одним достоинством U13 Pro является последняя версия операционной системы Android 16. Обладатели этого устройства получат современный и интуитивно понятный интерфейс с поддержкой приложения Gemini AI. Оно позволит увеличить эффективность работы и учёбы, лучше организовывать контент и искать информацию.
Если потребуется фото- или видеосъёмка, для этого есть задняя камера 13 Мп. Она отлично справится со съёмкой и сканированием документов, тогда как передняя камера с разрешением 8 Мп гарантирует чёткие видеозвонки для онлайн-конференций и удалённого взаимодействия.
Для наиболее требовательных пользователей предлагается версия U13 Pro VIP с набором аксессуаров, который превратит простой планшет в аналог персонального компьютера. В этот комплект входят защитное закалённое стекло, кожаный защитный чехол, стилус, Bluetooth-клавиатура и мышь, проводные внутриканальные наушники.
Став обладателем DOOGEE U13 Pro, можно будет на несколько лет закрыть свои потребности в мобильном компьютере для любых сценариев применения. Приобрести планшет можно в магазинах AliExpress и Ozon, где он в настоящее время доступен с внушительными скидками.