Новые защищённые смартфоны OUKITEL станут многофункциональным помощником по выживанию в суровых условиях вдали от цивилизации и помогут работать в промышленном окружении или строительстве
Представителям многих профессий и любителям отдыхать на природе требуются смартфоны, которые намного превосходят возможности традиционных аппаратов. Одним из производителей подобных защищённых многофункциональных устройств является компания OUKITEL.
Демонстрируя превосходство на этом рынке, компания представляет серию смартфонов WP61. Входящие в её состав аппараты предлагают поддержку спутниковой связи, рацию и тепловизор. Избавляя от необходимости брать с собой каждое из этих устройств по отдельности, аппараты WP61 позволяют смело отправляться навстречу экстремальным приключениям и решать рабочие задачи.
Модель WP61 Plus с рацией в составе, WP61 Ultra с тепловизором, стандартный WP61 станут доступны для приобретения в магазине Ozon 18 марта. Позднее к ним присоединится WP61 Ti со спутниковой связью.
WP61 Plus получил поддержку стандарта цифровой мобильной радиосвязи DMR на частотах UHF, что делает его отличным решением для обеспечения командной связи. Сигнал действует на расстоянии до 5,5 км даже в густонаселённых городах и шумном окружении. На природе, осуществляя управление промышленными операциями или устраняя последствия чрезвычайных ситуаций, владельцы WP61 Plus смогут действовать эффективно и безопасно. Наличие аналогового режима даёт рации этого смартфона совместимость с большим числом систем связи.
Модель WP61 Ultra предназначается для тех, кому нужна тепловизионная съёмка профессионального уровня. Встроенный тепловизор снимает на разрешении 256 х 192, обеспечивая детализацию в 2,6 раза выше по сравнению со стандартными тепловыми датчиками с разрешением 160 х 120. Это даёт высочайшую точность обнаружения тепловых паттернов, позволяя без труда обнаруживать скрытые проблемы. Подобный тепловизор может быть востребован в электротехнических проверках, при обнаружении пожарной опасности и в поисково-спасательных работах.
Для желающих всегда оставаться на связи предназначается смартфон WP61 Ti. Он обладает самыми передовыми коммуникационными технологиями, имея двустороннюю спутниковую поддержку NTN посредством eSIM. Аппарат выходит за границы традиционной связи на основе наземной инфраструктуры, имея возможность работать с текстовыми, голосовыми и геолокационными сообщениями в отдалённых уголках планеты, таких как пустыни, джунгли или полюса. Встроенная функция SOS даёт возможность эффективно проводить спасательные операции.
Все смартфоны серии WP61 созданы для обеспечения бесперебойной работы. Они основаны на процессорах MediaTek Dimensity 7025, которые при высокой производительности имеют не менее высокую энергоэффективность. 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища обеспечивают высокоскоростную многозадачную работу и достаточно места для хранения многочисленных данных.
Высокую продолжительность работы этим устройствам приносят аккумуляторы ёмкостью 20 000 мАч. Они поддерживают быструю зарядку мощностью 45 Вт и обратную зарядку для использования других гаджетов. Продолжительность работы в режиме ожидания у смартфонов WP61 достигает 96 суток.
Изображение выводится на экран с диагональю 6,8 дюйма и частотой обновления 120 Гц. Это яркие дисплеи, которые мгновенно реагируют на действия пользователей.
Для съёмки фото и видео предназначается основная камера с разрешением 108 Мп. Имеется также камера ночного видения с разрешением 8 Мп, способная показать окружение в темноте с высочайшим уровнем детализации и чёткости.
Также в темноте может пригодиться многорежимный кемпинговый фонарь яркостью 1 200 лм. Благодаря ему можно в любое время суток чувствовать себя в безопасности.
Динамики громкостью до 130 дБ выдают чистый и мощный звук, которому не мешает окружающий шум. Наконец, поскольку речь идёт о защищённых смартфонах, они обладают рейтингами защиты IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Это означает неуязвимость перед пылью, возможность погружения в воду на глубину до 1,5 м и функционирование в суровом окружении.
Продажи аппаратов WP61 начнутся 18 марта. WP61 Plus стоит от $360,8, модель WP61 Ultra обойдётся в $431, а стандартный WP61 оценили в $316. В ближайшие месяцы к ним присоединится WP61 Ti с поддержкой спутниковой связи.