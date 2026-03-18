Аппараты китайского производителя предложат быструю зарядку мощностью 100 Вт, быстрые экраны AMOLED 120 Гц и производительность флагманского уровня на современных процессорах MediaTek
2026 год уже в разгаре, и многочисленные производители мобильных устройств всё чаще начинают представлять свои новинки. Бренд POCO, известный своими доступными по цене смартфонами с высоким уровнем производительности и премиальными характеристиками, готовится к релизу флагманских смартфонов POCO X8 Pro и POCO X8 Pro Max уже 17 марта.
Эти устройства предназначены в первую очередь для любителей мобильных видеоигр. Играя на смартфонах, зачастую приходится искать баланс между скоростью, продолжительностью работы устройства и удобством его применения. Входящие в серию POCO X8 смартфоны должны избавить геймеров от необходимости выбирать что-то одно. Быстрые процессоры Dimensity 8500-Ultra и Dimensity 9500s, металлические корпуса, аккумуляторы высокой ёмкостью и высочайшая мощность зарядки позволят получить все достоинства одновременно.
Разница в цене между двумя моделями составляет менее 10 000 руб. Тесты показывают, что старшая версия POCO X8 Pro Max способна удовлетворить запросы настоящих гиков, которым нужна бескомпромиссная скорость в видеоиграх. Для большей части не столь требовательных покупателей будет достаточно возможностей более доступного по цене POCO X8 Pro.
Модель POCO X8 Pro Max работает на процессоре MediaTek Dimensity 9500s. В бенчмарке AnTuTu этот чип набирает более 3 млн баллов, позволяя аппарату впервые в истории серии POCO X показать такой уровень производительности. Это даёт возможность без труда справляться со столь популярными тяжёлыми мобильными играми, как Genshin Impact, в чём помогают 12 ГБ памяти LPDDR5X.
Непрерывное тестирование на протяжении часа под высочайшей нагрузкой в игре Genshin Impact с максимальными настройками графики показало стабильность частоты кадров, которая зачастую падает при длительном использовании устройства, нагреве и снижении тактовых частот. Подобной стабильности способствует система охлаждения 3D IceLoop площадью 5 800 мм². Ещё одним достоинством этого устройства является рейтинг защиты от воды и пыли IP68.
В повседневной работе и не столь суровых игровых сценариях POCO X8 Pro на процессоре Dimensity 8500 Ultra проявляет себя не хуже. В бенчмарке AnTuTu он способен набрать свыше 2,3 млн баллов. В качестве его конкурента можно рассматривать более дорогой аппарат Samsung Galaxy S25 FE, который в этих тестах получает примерно 1,99 млн баллов.
Вычислительных возможностей POCO X8 Pro подавляющему большинству пользователей будет достаточно для игр с высокими настройками графики, а тем более для всех остальных сценариев применения. На выбор доступны версии с объёмом оперативной памяти 8 ГБ и 12 ГБ.
Помимо процессоров, два аппарата POCO отличаются ёмкостью аккумуляторов. Модель POCO X8 Pro Max получила инновационную технологию многослойной зарядки. Это дало возможность поставить рекордный для аппаратов POCO аккумулятор ёмкостью 8 500 мАч. Даже при больших нагрузках его предстоит заряжать не чаще чем раз в два дня.
POCO X8 Pro получил более скромный аккумулятор ёмкостью 6 500 мАч, но в этом ценовом диапазоне большинство конкурентов предлагают лишь 5 000 мАч. Соответственно, продолжительность работы этого устройства выше. Даже при интенсивных нагрузках аппарат без труда продержится на протяжении полного дня.
Если в ёмкости аккумуляторов между двумя смартфонами отличия есть, то технология зарядки у них одинаковая. Это стандарт HyperCharge мощностью 100 Вт, а также поддерживается проводная обратная зарядка мощностью 27 Вт.
Оба устройства получили металлический корпус высокой прочности. Модель POCO X8 Pro Max обладает выполненной из 2D-стекла задней крышкой, тогда как обычный POCO X8 Pro имеет двухстороннее стекло. В любом случае, в руках эти смартфоны ощущаются как солидные устройства премиального уровня. Этому ощущению способствуют симметричные рамки шириной всего 1,5 мм вокруг плоского экрана и большой угол обзора.
Оба экрана AMOLED с диагональю 6,59 дюйма у POCO X8 Pro и 6,83 дюйма у POCO X8 Pro Max обладают разрешением 1,5K с пиковой яркостью 3 500 нит. Для любителей мобильной съёмки на аппарате POCO X8 Pro Max установлена основная камера Light Fusion 600, тогда как модель POCO X8 Pro использует Sony IMX882. Обе они поддерживают оптическую стабилизацию изображения. Это прочные устройства, которые поддерживают общение с другими моделями POCO без доступа в сеть.
На основе представленных характеристик и тестов можно сделать вывод, что POCO X8 Pro Max представляет собой предложение для технически подкованных пользователей, которые готовы заплатить цену за высочайшую производительность и аккумуляторы высокой ёмкости. Если же необходимости в рекордных показателях нет, POCO X8 Pro станет надёжным и современным смартфоном по более доступной цене. Он обладает премиальным внешним видом и высочайшей производительностью, а также способностью долго обходиться без розетки.