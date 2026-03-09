РедакцияНовости Hardware
DOOGEE анонсировала защищённые смартфоны V Max LR и V Max Play с лазерным измерителем и встроенным проектором
Новинки получили улучшения в пяти ключевых аспектах, обладая аккумуляторами 20 500 мАч и защитой IP68/IP69K и MIL-STD-810G
Известная своими защищёнными мобильными устройствами компания DOOGEE представила в серии смартфонов V Max две новые модели. Аппараты V Max LR и V Max Play нацелены на обеспечение как можно более продолжительной работы, высокого уровня производительности и обладают практичными инструментами для использования за пределами помещений и профессионалами из разных сфер деятельности.
Эти устройства созданы на основе одной конструкции, но предназначаются для решения разных задач. V Max LR получил пять усовершенствований в плане производительности и лазерный дальномер. V Max Play поддерживает функцию автоматического проецирования в развлекательных целях и обеспечивает обмен контентом на открытом воздухе.
V Max LR был улучшен по сравнению с прошлой моделью V Max Plus, но при этом не подорожал. Это устройство для тех, кому требуется высокий уровень производительности и инструменты для применения в профессиональной деятельности. Было улучшено программное обеспечение, усовершенствованы алгоритмы искусственного интеллекта, процессор, мощность зарядки, вырос размер экрана и расширена функциональность.
Аппарат работает под управлением Android 15, которая предлагает современный уровень эффективности. В состав системы входит Gemini AI для повышения удобства повседневного взаимодействия с устройством.
Внутри находится процессор MediaTek D7300 5G с поддержкой сетей мобильной связи последнего поколения. Эффективность этого чипа выросла по сравнению с платформой прошлого поколения.
Мощность быстрой проводной зарядки составляет 45 Вт, что позволяет быстро восполнять энергию аккумулятора ёмкостью 20 500 мАч. Диагональ экрана формата Full HD+ равна 6,78 дюйма при частоте обновления 120 Гц. Эта панель обеспечивает широкие углы обзора и захватывающую картинку.
Также V Max LR обладает встроенным лазерным дальномером, который действует на расстоянии до 40 м. Подобная опция будет востребована в строительстве, при проведении инспекций и инженерных работ на открытом воздухе, избавляя от необходимости носить с собой дополнительные устройства.
В результате перед нами флагманский смартфон последнего поколения для тех, кому нужно не только прочное, но и многофункциональное устройство. Приобрести DOOGEE V Max LR можно в магазине Ozon.
Отличительной чертой модели V Max Play является проектор с автофокусом. Благодаря ему смартфон способен показывать видео, фотографии и любой другой контент когда и где угодно. Это устройство может быть востребовано во время отдыха на природе и для обмена контентом в пути. С ним не потребуется внешний громоздкий проектор, что позволит сэкономить место в багаже. Благодаря большому аккумулятору V Max Play способен выводить изображение на протяжении длительного времени, даже если поблизости нет розетки. Этот аппарат доступен как в Ozon, так и на AliExpress.
Хотя два этих смартфона предназначены для разных сценариев применения, они обладают общими достоинствами линейки V Max. Среди них два кемпинговых фонаря яркостью до 1 200 лм. Они предлагают пять уровней яркости и три режима работы, в число которых вошли обычный, вспышка и SOS. Фонари освещают окружение на расстоянии 8 м, что будет полезно в тёмное время суток, на природе, на рыбалке или в чрезвычайных ситуациях. От аккумулятора ёмкостью 20 500 мАч эти устройства способны работать на протяжении нескольких дней. Также они могут использоваться как внешние аккумуляторы для зарядки других гаджетов.
За производительность отвечает система на чипе MediaTek Dimensity 7300 5G. Благодаря ей смартфоны поддерживают плавную многозадачную работу и имеют стабильный сигнал даже в зонах со слабым покрытием.
Для любителей мобильной фотографии предназначаются основные камеры с разрешением 200 Мп. Есть также камеры ночного видения с разрешением 20 Мп, сверхширокоугольные камеры и макрообъективы. Разрешение передней камеры составляет 32 Мп. Подобный богатый выбор даёт возможность запечатлеть любые кадры, днём и ночью, в помещениях и на открытом воздухе.
О том, что речь идёт о защищённых смартфонах, напоминает соответствие стандартам IP68/IP69K и MIL-STD-810G. Эти аппараты не боятся воды, пыли, падений и любых экстремальных условий.
V Max LR и V Max Play показывают, в каком направлении DOOGEE развивает свои защищённые смартфоны. Производитель включает в их состав инструменты для практического применения, не принося при этом в жертву продолжительность и скорость работы, а также надёжность.