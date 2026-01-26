Сайт Конференция
Новости Hardware Роман Семёнов
Компания Tronsmart предлагает колонки Bang 2, Trip 2 и Mirtune S100 для вечеринок, поездок и отдыха на природе
Любители качественного звука оценят компактные и мощные колонки Tronsmart в магазине Ozon

Известная на рынке аудиоустройств компания Tronsmart предлагает российским потребителям несколько своих продуктов в рамках начавшейся в магазине Ozon распродажи. Эти предложения могут оказаться интересными для активных людей и завсегдатаев маркетплейсов, ценителей музыки в высоком качестве, вечеринок с друзьями, поездок или отдыха на природе. Также колонки Tronsmart подойдут в качестве подарка для представителей молодёжной аудитории.



Одним из предложений Tronsmart в рамках распродажи является колонка Bang 2 для вечеринок. Это устройство мощностью 90 Вт с рейтингом влагозащиты IPX6, мощными басами и уровнем громкости до 105 дБ. С выключенной светодиодной подсветкой и громкостью 50% продолжительность её работы достигает 26 часов. Для подключения доступен стандарт связи Bluetooth 5.3 и такие источники воспроизведения, как AUX, TF, USB. Имеется RGB-подсветка, призванная усилить ощущение от музыки, в приложении доступен эквалайзер. Две колонки можно связать в режиме TWS и синхронизировать их работу. Ручка и ремень для переноски позволят устроить вечеринку в любом удобном месте.



Обычно эта модель стоит 15 999 руб, но в рамках распродажи цена снижена до 11 990 руб (экономия составляет 4 009 руб).

Другим интересным вариантом от Tronsmart является компактная колонка Trip 2. Она предназначена в первую очередь для поездок, как очевидно из названия. Мощность этой колонки составляет 10 Вт. Глубину басов обеспечивает 42-миллиметровый широкополосный динамик и два пассивных излучателя, тогда как за детализацию звука отвечает технология SoundPulse.

Пользоваться ей на улице даёт возможность рейтинг влагозащиты IPX7, указывающий на неуязвимость перед дождём и брызгами. Продолжительность работы достигает 20 часов, чего будет достаточно для самых долгих поездок. Имеется встроенный микрофон для звонков и поддерживается стандарт связи Bluetooth 5.3. Также благодаря микрофону можно давать указания голосовому помощнику и создавать напоминания.



На выбор доступны чёрный, синий, красный и серый цветовые варианты Trip 2. Такое разнообразие превращает простую колонку в модный аксессуар. Приобрести её в настоящее время можно по специальной цене в 2 390 руб вместо обычной стоимости 3 299 руб (позволит сэкономить 909 руб).

Более универсальным вариантом, подходящим также для выездов на природу, является портативная колонка Mirtune S100. Она обладает выходной мощностью 50 Вт, влагозащитой IPX7 и способна работать 20 часов, после чего можно быстро зарядить её через порт USB Type-C. Нажатие на кнопку SoundPulse позволит получить усиленные басы. Выдвижная резиновая ручка позволяет без труда носить колонку с собой. Поддерживается режим TWS для получения стереозвука и расширения звуковой сцены. Встроенный пауэрбанк даёт возможность заряжать от Mirtune S100 другие устройства.



Колонка Mirtune S100 в рамках распродажи доступна по специальной цене 6 699 руб вместо обычной 7 999 руб (разница равна 1 300 руб).

Приобретя Bang 2, Trip 2 и T8 со скидками на 19%, 15% и 25% соответственно, ценители качественного звука не пожалеют о сделанном выборе.

Предложение этих колонок ограничено периодом проведения акции и наличием в магазине. Стоимость может меняться маркетплейсом и наличие товара в продаже не гарантировано.
