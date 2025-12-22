Сайт Конференция
Новости Hardware Роман Семёнов
Портативные колонки Tronsmart T7, T8, Bang 2 и Trip 2 станут желанным подарком на Новый год
Tronsmart предлагает портативные колонки мощностью от 10 до 90 Вт с защитой от брызг, басами и объёмным звуком

На подходе Новый год, и наступает самый ответственный момент для приобретения подарков. Отличным подарком, который принесёт эмоции и поднимет настроение, могут стать портативные колонки производства компании Tronsmart. 22 декабря стартует распродажа, в рамках которой популярные модели Tronsmart T7, T8, Bang 2 и Trip 2 можно будет приобрести по сниженной цене в магазинах Ozon и DNS. Срок действия этого предложения ограничен.

Устройства Tronsmart известны своей умеренной стоимостью. При этом они обладают современными характеристиками, такими как поддержка беспроводной связи Bluetooth 5.3, аккумуляторы большой ёмкости и защита корпусов от воды и пыли по стандартам IPX6/IPX7. Каждую из рассматриваемых колонок можно настраивать в фирменном приложении с мобильного устройства. Звук и функциональность колонок Tronsmart не уступают лучшим предложениям конкурентов, и сейчас они стоят даже ниже обычного.

Среди рассматриваемых предложений есть колонки для использования дома или на даче, в путешествиях или на пляже. Для проведения вечеринок лучше других подойдёт модель Tronsmart Bang 2. Мощность этой мобильной аудиосистемы составляет 90 Вт. Колонка формата бумбокс предлагает насыщенные басы и объёмный 2.1-звук, поэтому все гости вечеринки услышат её даже под открытым небом.



Задать тон празднику поможет RGB-подсветка, а аккумулятор обеспечит работу колонки на протяжении 26 часов вдали от розетки. Сертификат IPX6 говорит о наличии защиты от дождя и брызг. Для удобного ношения колонка получила ручку и ремень. Ещё привлекательнее она становится с учётом возможности заряжать от неё мобильные устройства. Этот подарок обрадует любителей весёлых вечеринок с музыкой погромче.

Небольшой размер колонки Tronsmart T8 мощностью 40 Вт не мешает ей обладать внушительными басами. Поддержка кругового звучания 360° позволит слышать её всем собравшимся как дома, так и на природе. Любители танцевать под динамичную музыку смогут сделать звук ещё мощнее, объединив две такие колонки.



В верхней части корпуса T8 располагается колесо для регулировки громкости, с которым удобно взаимодействовать даже мокрыми руками. Продолжительность работы достигает 18 часов, если выбрать средний уровень громкости и не пользоваться подсветкой, чего будет достаточно даже для самых долгих вечеринок. Дождь и брызги не повредят ей благодаря защите IPX7.

Другой доступной в рамках распродажи компактной колонкой является Tronsmart T7 мощностью 30 Вт. Она также поддерживает 360-градусный звук, а её светодиодное кольцо меняет цвета под ритмы музыки.



Эта модель подойдёт для тех, кто впервые приобретает портативную колонку. Она одновременно мощная для прослушивания дома и на открытом воздухе, простая в работе и недорогая. Защита уровня IPX7 позволяет без опасений пользоваться ей возле бассейна или на пляже. Длительность работы составляет 12 часов, хотя точное значение зависит от уровня громкости и использования подсветки.

Наконец, название колонки Trip 2 https://www.tronsmart.ru/glavnaa/54-tronsmart-trip-2-portativnaya-kolonka-dlya-aktivnogo-otdykha.html говорит само за себя. При мощности 10 Вт она имеет небольшой размер, так что можно закрепить её на рюкзаке при помощи ремешка из ткани или носить в сумке. Это лучший выбор для прогулок, походов и занятия спортом. Компактность не мешает Trip 2 выдавать чистый и объёмный звук и иметь достаточно солидные басы благодаря проприетарной технологии от Tronsmart. Есть защита от воды и пыли уровня IPX7, а продолжительность работы достигает 20 часов. Наличие микрофона позволяет выполнять телефонные звонки.



С 22 декабря эти четыре колонки можно будет купить со скидками в магазинах Ozon и DNS с гарантией производителя. Любая из них сможет сделать новогодние праздники по-настоящему незабываемыми.
