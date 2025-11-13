Сайт Конференция
Новости Hardware Роман Семёнов
Защищённые смартфоны серии RugOne Xever 7 становятся самым инновационным предложением от Ulefone
Мировые продажи аппаратов стартовали онлайн и офлайн

Несколько месяцев назад компания Ulefone представила бренд RugOne, под которым будет предлагать одни из своих наиболее инновационных продуктов. Официальная онлайн-презентация дебютной серии продуктов Xever 7 Series привлекла к новым устройствам большое внимание, и теперь заинтересованные пользователи получили возможность стать их обладателями.



RugOne сообщает, что представители серии Xever 7 11 ноября 2025 года стали доступными для заказа из любой точки мира как онлайн, так и офлайн. Их стоимость начинается от $629,99 за модель Xever 7 Pro и от $499,99 за Xever 7.



Создатели RugOne поставили перед собой задачу переосмыслить технологии для активного отдыха. Устройства этого бренда будут не только прочными и стильными, но также долговечными, ремонтопригодными и экологичными продуктами, отвечая требованиям современных путешественников. Также они будут представлять собой инновационные средства связи.



Все эти эпитеты в полной мере относятся к смартфонам серии Xever 7. Они приносят ключевые функции долговечности и удобства, в том числе сменный аккумулятор и обновления программного обеспечения до версии Android 18.



Смартфоны серии Xever 7 работают со съёмным аккумулятором ёмкостью 5 550 мАч. В комплект поставки входят два сменных аккумулятора. Поддержка горячей замены аккумулятора даёт возможность работать с устройством непрерывно.



Производитель разработал для этого устройства эксклюзивную зарядную станцию «4 в 1». Это означает, что она одновременно служит зарядным устройством и подставкой для телефона, зарядным устройством для аккумулятора и местом для его хранения. Быстрое зарядное устройство мощностью 33 Вт позволяет всегда быть на связи. Устройства серии Xever 7 полностью соответствуют новым требованиям ЕС по экодизайну и имеют класс энергоэффективности A.



Став обладателем аппарата RugOne, пользователи смогут одним нажатием запустить фирменное приложение и перенести сюда все данные со старого Android-смартфона.



Xever 7 является бескомпромиссным устройством для использования на открытом воздухе. Оно соответствует стандартам IP68/IP69K и обладает прочным корпусом, отвечающим требованиям стандарта MIL-STD-810H.



Хотя это защищённые смартфоны, производитель не забыл про качественные камеры, тем более что у активных пользователей часто возникает желание снять красоты окружающей природы. В этом поможет основная камера с разрешением 50 Мп, оптической и электронной стабилизацией изображения и ИИ-стабилизацией. Также можно воспользоваться инфракрасной камерой ночного видения 64 Мп и сверхчёткой передней камерой 32 Мп. Ещё имеется специальный режим подводной съёмки для любителей приключений на воде и под водой.



Аппараты работают на энергоэффективном процессоре MediaTek Dimensity 7025 5G, у них 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища. Изображение выводится на большой и яркий экран AMOLED с диагональю 6,67 дюйма, частотой обновления 120 Гц и поддержкой режима Always-On Display.



В программном обеспечении не забыты технологии искусственного интеллекта. Можно воспользоваться ИИ-помощником Google Gemini и функциями AI Pet и AI Call Summary. Наличие встроенной eSIM-карты позволит оставаться на связи во время путешествий по миру, а сверхяркий фонарик TorchX будет освещать ваш путь в темноте.





Единственная разница между двумя смартфонами этой серии заключается в передовом тепловизоре. Xever 7 Pro обладает датчиком FLIR Lepton 3.5. Это тепловизор профессионального уровня, способный на анализ тепловых сигнатур и обнаружение невидимых невооружённым глазом проблем. В стандартном аппарате Xever 7 тепловизор отсутствует.



Смартфоны серии Xever 7 уже доступны для приобретения в официальном магазине RugOne, на AliExpress и в некоторых местных магазинах электроники. Вскоре они появятся на Amazon и у других региональных партнёров.



RugOne реализует глобальную унифицированную ценовую стратегию, стремясь обеспечить высочайшее качество продуктов и обслуживания клиентов по всему миру. Компания постоянно расширяет каналы продаж, о чём можно узнать на странице мероприятия.
#ulefone #rugone
