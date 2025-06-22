Это поможет местным компаниям обойти западные санкции.

Каким образом американские власти мешают китайским компаниям выпускать процессоры для ускорителей вычислений, более или менее очевидно. Если же речь идёт о памяти типа HBM, которая получила распространение в этом сегменте, то в основном санкции западных стран пока были направлены на ограничение поставок готовых микросхем такого типа в Китай. Между тем, как отмечает Business Korea, китайские производители полны решимости в сжатые сроки освоить выпуск продвинутых версий HBM на территории страны.

Источник изображения: CXMT

Уже в конце этого года CXMT завершит сертификацию и наладит массовый выпуск HBM3, для чего активно расширяет свои предприятия в Пекине и Хэфэе. Китайские производители также способны наладить выпуск более продвинутой памяти HBM3E в течение двух лет, как считают эксперты. Скорее всего, вся выпускаемая в Китае память подобного типа будет использоваться внутри страны, но её появление в большей мере поможет китайским разработчикам ускорителей вычислений обходить санкции, чем влиять на мировой рынок памяти, как это происходит с той же DDR.