Micron Technology тоже не останется в стороне.

По данным южнокорейских СМИ, компания Samsung Electronics не осталась в стороне от недавних анонсов компании AMD. Этому производителю памяти удалось договориться с AMD о поставках 12-ярусной памяти HBM3E для ускорителей вычислений Instinct MI350X и MI355X. Скорее всего, на этих ускорителях будет установлена память HBM3E объёмом 36 Гбайт, причём вторым поставщиком таких чипов для нужд AMD станет американская Micron Technology.

Источник изображения: AMD

Что касается ситуации с использованием подобной памяти производства Samsung компанией NVIDIA, то здесь пока рано говорить об успехе. По одним данным, корейский гигант всё же начнёт снабжать ею крупнейшего поставщика ускорителей вычислений в текущем месяце. По другим данным, недавняя попытка пройти сертификацию провалилась, и новая будет предпринята только в сентябре текущего года. В любом случае, к концу этого года Samsung рассчитывает наладить массовый выпуск памяти типа HBM4, чтобы в следующем году приступить к снабжению ею ускорителей AMD семейства Instinct MI400.