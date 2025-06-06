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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава SK Group считает, что бум ИИ радикально изменит рынок памяти
И данному производителю это вполне по душе.

Председатель совета директоров SK Group Чэй Тэ Вон (Chey Tae-won) в интервью Nikkei Asian Review дал понять, насколько сильно меняется рынок памяти за счёт бума систем искусственного интеллекта. Как известно, дочерняя компания SK hynix этого холдинга захватила благодаря сотрудничеству с NVIDIA и другими производителями ускорителей вычислений около половины мирового рынка памяти типа HBM.

Источник изображения: SK hynix

По мере выхода новых поколений подобной памяти, по словам представителя корейской компании, рынок будет меняться всё сильнее, а конкретные изделия будут всё больше специализироваться под нужды отдельных заказчиков. Это таит в себе и определённые угрозы, поскольку если у этих клиентов дела пойдут не очень, то на бизнесе производителей памяти такой спад отразиться прямо и неизбежно. Зато при благоприятном стечении обстоятельств можно будет рассчитывать на рост прибыли и выручки, а динамика цен на рынке памяти будет меньше напоминать тенденции на рынке потребительских товаров, когда на нём присутствует множество игроков. Похоже, такое будущее вполне привлекает руководство SK Group.

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#sk hynix #hbm #sk group
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