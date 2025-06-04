Она оказалась на уровне среднего спорткара.

Задолго до того, как наименование «Tesla» в некотором смысле стало нарицательным для электромобиля, компания Nissan Motor уже выпускала в огромных количествах электрические хэтчбеки Leaf. Они получили большое распространение и на вторичном рынке, для многих россиян став своего рода дверью в мир электромобилей, пусть и расположенной чаще всего со стороны тротуара. Как отмечает Electrek, новейшее поколение электромобиля Nissan Leaf готовится к мировому дебюту в текущем месяце, для Японии, Европы и Северной Америки приготовлены адаптированные к местным условиям модификации. В последнем случае, например, машина будет оснащаться зарядным портом NACS, позволяющим ей заряжаться на фирменных станциях Tesla Supercharger.

Источник изображения: Nissan

При создании нового Nissan Leaf, как отмечается в заявлениях представителей компании, было уделено особое внимание улучшению аэродинамических характеристик. Версия для рынка США и Японии получила коэффициент лобового сопротивления 0,26, сопоставимый с показателями среднестатистического спорткара, а в Европе он вообще был снижен с 0,28 до 0,25 по сравнению с машиной предыдущего поколения.

При всём этом, как позволяют судить прежние шпионские снимки, в профиль электромобиль нового поколения стал больше похож на купеобразный кроссовер. Платформой CMF-EV с новым Leaf поделился электрический кроссовер Ariya. Запас хода на одном заряде для нового поколения Leaf не раскрывается, но сторонние источники уже выяснили, что он будет достигать 600 км по циклу WLTP. Это до полутора раз больше, чем у предшественника, поэтому машину будет сложно упрекнуть в непрактичности на фоне многих современных конкурентов.

Если вернуться к теме улучшения аэродинамики, то ему способствовали утопленные дверные ручки, почти гладкое днище, активные жалюзи фальшрадиаторной решётки, покатый профиль кузова и особый дизайн колёсных дисков, как это обычно принято. Даже панорамная стеклянная крыша каким-то образом делает свой вклад в эти улучшения, хотя подробностей представители Nissan пока не приводят.