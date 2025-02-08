Он будет представлен до конца текущего года.

Ещё в прошлом десятилетии Nissan Leaf мог похвастать статусом самого популярного в мире электромобиля, но постепенно продукция Tesla его лишила этой привилегии. Текущая ситуация с неопределённостью будущего самой японской компании только усугубляет сомнение в способности Nissan и далее предлагать массовые модели электромобилей, но ресурсу Electrek удалось найти на просторах одной запрещённой в РФ социальной сети шпионские снимки прототипа Nissan Leaf нового поколения, который проходит испытания в США.

Источник изображения: Kindleauto

Укрытая камуфляжными накладками машина была замечена в штате Колорадо. Как ожидается, Nissan всё ещё рассчитывает представить новое поколение Leaf в текущем году, но с привязкой к следующему модельному. На том же американском рынке ему предстоит соперничать с новым поколением Chevrolet Bolt EV, которое GM намеревается вывести в продажу в сопоставимые сроки.

Источник изображения: Kindleauto

Судя по имеющимся изображениям, Nissan Leaf в новом поколении окажется довольно крупным и высоким хэтчбеком с покатым силуэтом крыши, но без явных перегибов в дизайне в угоду аэродинамике. Главное, чтобы сама компания Nissan Motor дошла до момента вывода новинки на рынок в достойной кондиции.