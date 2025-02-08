Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Новый электромобиль Nissan Leaf замечен в США на тестах
Он будет представлен до конца текущего года.

Ещё в прошлом десятилетии Nissan Leaf мог похвастать статусом самого популярного в мире электромобиля, но постепенно продукция Tesla его лишила этой привилегии. Текущая ситуация с неопределённостью будущего самой японской компании только усугубляет сомнение в способности Nissan и далее предлагать массовые модели электромобилей, но ресурсу Electrek удалось найти на просторах одной запрещённой в РФ социальной сети шпионские снимки прототипа Nissan Leaf нового поколения, который проходит испытания в США.

Источник изображения: Kindleauto

Укрытая камуфляжными накладками машина была замечена в штате Колорадо. Как ожидается, Nissan всё ещё рассчитывает представить новое поколение Leaf в текущем году, но с привязкой к следующему модельному. На том же американском рынке ему предстоит соперничать с новым поколением Chevrolet Bolt EV, которое GM намеревается вывести в продажу в сопоставимые сроки.

Источник изображения: Kindleauto

Судя по имеющимся изображениям, Nissan Leaf в новом поколении окажется довольно крупным и высоким хэтчбеком с покатым силуэтом крыши, но без явных перегибов в дизайне в угоду аэродинамике. Главное, чтобы сама компания Nissan Motor дошла до момента вывода новинки на рынок в достойной кондиции.

#сша #электромобили #nissan leaf
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему геймерам первыми придётся отказаться от Windows 10, и когда начать переход на Windows 11
51
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
129
Сборка потенциально-игрового ПК в декабре 2024 года за 55 тысяч рублей
58
Тройка лучших фильмов о Дракуле
6
Какой двухтерабайтный SSD купить для игрового ПК – рейтинг 2025 года
25
"Aliens: Colonial Marines": полный провал (субъективное мнение)
6
Почему я принципиально не буду менять свою RTX 3060 в ближайшие три года
108
История Razzle Dazzle - почему военные корабли были похожи на арт-объекты
2
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T1
3

Сейчас обсуждают

ЮРА ОНИЩЕНКО
07:25
Свинки всём скопом это делают
Белый дом: Ресурсы Украины нужны Америке, чтобы Киев смог возместить помощь от США
Mfg Team
07:24
Спасибо огромное автору статьи! Собрался тут поменять свой дешёвый 230wt id cooling на не менее дешёвую penta 270wt и понял, что это "шило на мыло" просто будет. А качество покраски вообще повергло в ...
Тест и обзор кулера PentaWave Z06D
[IRanPast]
07:12
Губами ты у всех русских
Белый дом: Ресурсы Украины нужны Америке, чтобы Киев смог возместить помощь от США
Артём Гребенник
07:06
Блок питания финиш конечно...
Сборка потенциально-игрового ПК в декабре 2024 года за 55 тысяч рублей
AlexR1973
07:01
Цифровой концлагерь? Спасибо, но не надо!
Банк России заявил, что цифровой рубль позволит избежать комиссий при переводах
Елисей Карачев
07:00
Почему я принципиально не буду менять свою RTX 3060 в ближайшие три года
ebatorуа
06:47
пиндосы на юга перемещаются,у них аукус давно создан поэтому,чтоб уйти с нато.Украина кончается и всё нато уже не нужно вообще становиться.Пиндосы на последок,попробуют кинуть нато в пекло войны,а сам...
В НАТО обсуждают отправку войск в Гренландию после заявлений Трампа
Роман Алаев
06:42
И была бы печка! Так что пускай сидят со своими "кукурузными"))
Intel готовит к выходу процессоры Core Ultra 300 Arrow Lake Refresh
Cocoa
06:40
Снимите кастрюлю со своей башки неверущей.
Белый дом: Ресурсы Украины нужны Америке, чтобы Киев смог возместить помощь от США
corsi
06:38
Сначала вляпались в Некроину, посылая деньги, оружие, наемников, потом ввели санкции, в итоге экономика в очке, заводы закрывают и америкосы могут присунуть по самые Нидерланды - молодцы, че.
В НАТО обсуждают отправку войск в Гренландию после заявлений Трампа
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем