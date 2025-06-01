Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel и SoftBank разрабатывают память, которая в два раза экономичнее HBM
Её выпуск может быть налажен до конца текущего десятилетия.

Дефицит памяти типа HBM — это лишь одна проблема, связанная с её применением в системах искусственного интеллекта, она остаётся и достаточно прожорливой с точки зрения энергопотребления. Как сообщает Nikkei Asian Review, японская SoftBank и корпорация Intel заняты разработкой альтернативного вида многоярусной памяти с высокой пропускной способностью, которая за счёт применения более совершенных соединений может оказаться не только дешевле существующей HBM, но и более экономичной. В последнем случае энергопотребление может быть сокращено примерно в два раза.

Источник изображения: Intel

Партнёры готовы вложить около $70 млн в разработку этого типа памяти, причём SoftBank готова потратить примерно 30% общей суммы и взамен получить приоритетные квоты на поставки готовой продукции, если через несколько лет такая память выйдет на рынок. Прототипы должны быть изготовлены в течение пары лет, а массовое производство планируется запустить до конца текущего десятилетия. Разработчиком этой памяти будет считаться специально созданная компания Saimemory, а производство будет поручено некоему подрядчику. Участие в проекте других японских компаний позволит загрузить местную полупроводниковую промышленность выгодными заказами.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#intel #искусственный интеллект #hbm #softbank
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разбираемся, сколько придется отдать за оптимальный игровой компьютер на базе GeForce RTX 5060 Ti
7
Этот процессор еще не вышел, но я уже знаю, что сменю на него свой Core i7-13700KF
55
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio
62
Что такое джиттер и почему USB ЦАП - это норма в современном ПК
49
Как защититься от летней жары в условиях городской квартиры
21
Как Samsung почти проиграла TSMC, но помощь неожиданно пришла от Nintendo и NVIDIA
1
USB-контроллер вентиляторов собственной разработки для Windows и Linux
16
StepMania — как в Notcoin, только за шаги
+
Почему игры на PlayStation 5 и Switch 2 продолжат дорожать, и когда новинки будут стоить больше 80$
1

Сейчас обсуждают

Anna Nova
08:58
Для 1080р Моника и 12500 за глаза
Этот процессор еще не вышел, но я уже знаю, что сменю на него свой Core i7-13700KF
Владимир Жабняк
08:43
Очередной пук-среньк. Все и так уже поняли, что Интел сама себя закопала 14м поколением и ультрами, которые ничего не могут против Х3Д и стоят дороже, жрут больше. Но зато интелбои доусрачки будут ора...
Почему процессоры AMD хуже подходят для игр — личный опыт
vl
08:40
может у него под рукой коробка с процессорами ? :)
Почему процессоры AMD хуже подходят для игр — личный опыт
Иван Патрушев
08:25
Ты забыл про курвы, пбо и горячий проц в простое)))
Этот процессор еще не вышел, но я уже знаю, что сменю на него свой Core i7-13700KF
Иван Патрушев
08:22
Он просто не в курсе. Нет у него данного проца. Сказочник.
Этот процессор еще не вышел, но я уже знаю, что сменю на него свой Core i7-13700KF
Иван Патрушев
08:21
Какая дичь на правах рекламы))) Киберкотлета купит 7800х3д и его хватит по самые уши. А фееричный рекламный дб будет играть в ждуна.
Этот процессор еще не вышел, но я уже знаю, что сменю на него свой Core i7-13700KF
swr5
08:15
Отправляйте его в бан. Это местный клоун. Не теряйте на него свое время.
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio
swr5
08:14
Отправляйте его в бан. Это местный клоун.
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio
swr5
08:14
Отправляйте его в бан. Это местный клоун.
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio
Ренат Ахтамянов
08:02
Но с мощной видеокартой обычно играют в 2к и 4к, зачем тогда покупать райзен? А дешёвая видеокарта не смотрится с ними
Realme представила флагманский смартфон Neo7 Turbo
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем