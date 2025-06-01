Её выпуск может быть налажен до конца текущего десятилетия.

Дефицит памяти типа HBM — это лишь одна проблема, связанная с её применением в системах искусственного интеллекта, она остаётся и достаточно прожорливой с точки зрения энергопотребления. Как сообщает Nikkei Asian Review, японская SoftBank и корпорация Intel заняты разработкой альтернативного вида многоярусной памяти с высокой пропускной способностью, которая за счёт применения более совершенных соединений может оказаться не только дешевле существующей HBM, но и более экономичной. В последнем случае энергопотребление может быть сокращено примерно в два раза.

Источник изображения: Intel

Партнёры готовы вложить около $70 млн в разработку этого типа памяти, причём SoftBank готова потратить примерно 30% общей суммы и взамен получить приоритетные квоты на поставки готовой продукции, если через несколько лет такая память выйдет на рынок. Прототипы должны быть изготовлены в течение пары лет, а массовое производство планируется запустить до конца текущего десятилетия. Разработчиком этой памяти будет считаться специально созданная компания Saimemory, а производство будет поручено некоему подрядчику. Участие в проекте других японских компаний позволит загрузить местную полупроводниковую промышленность выгодными заказами.