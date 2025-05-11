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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
На фоне низкого спроса Tesla отправит американских рабочих на каникулы в конце мая
По крайней мере, на неделю.

Довольно короткий период полноценного присутствия на рынке электрического пикапа Cybertruck не может похвастать хорошей статистикой продаж, и всё больше признаков указывают на вялый спрос. Как поясняет Business Insider, компания Tesla решила отправить занятых на сборке Cybertruck и Model Y рабочих своего предприятия в Техасе в недельный отпуск с 26 мая. В этот день граждане США вспоминают павших в вооружённых конфликтах соотечественников, но в прошлом году единственный выходной не растянулся на целую неделю, как это должно произойти в текущем году.

Источник изображения: Tesla

Если кто-то из сотрудников не пожелает оставаться дома всю неделю, Tesla может предложить ему активность по уборке производственных помещений или участие в обучении, которое проводится регулярно. Неделя отпуска будет оплачена, но сборка пикапов Cybertruck и кроссоверов Model Y на предприятии в Остине на этот период будет приостановлена. Пикапы компания собирает только в Техасе, а вот кроссоверы Model Y она на территории США продолжает выпускать и в Калифорнии на своём старейшем предприятии. Они являются самой многочисленной моделью электромобилей Tesla, и паузы в производстве говорят о масштабных проблемах со спросом на продукцию марки.

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#tesla #электромобили tesla #tesla cybertruck #tesla model y
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