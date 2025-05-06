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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Кратный рост количества предложений Tesla Cybertruck говорит о кризисе сбыта
И это всего за один месяц.

Ресурс Electrek с болезненным пристрастием продолжает следить за неудачами компаний, возглавляемых Илоном Маском (Elon Musk), крупнейшей из которых с точки зрения капитализации остаётся Tesla. Вышедший на рынок с многолетней задержкой в конце 2023 года электрический пикап Cybertruck сталкивается с серьёзными проблемами при реализации на рынке Северной Америки, где преимущественно продаётся.

Источник изображения: Tesla

Официальную статистику на этот счёт Tesla не публикует, но по косвенным признакам можно было судить, что к концу первого квартала текущего года компания располагала примерно 2400 нераспроданных электрических пикапов Cybertruck. К концу апреля количество предложений по данной модели на американском рынке превысило 10 000 штук, хотя не все они пропорционально пересчитываются в реально существующие машины. В действительности один и тот же экземпляр пикапа может просто предлагаться на разных условиях и по разным ценам. Средняя стоимость одного пикапа составляет $78 000, поэтому складские запасы Cybertruck оцениваются в несколько сотен миллионов долларов США. До сих пор не нашли своих владельцев многие пикапы, выпущенные ещё в октябре 2024 года.

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#tesla #электромобили tesla #tesla cybertruck
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