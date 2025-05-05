Чипы будут адаптированы к потребностям конкретных заказчиков.

Давно известно, что южнокорейская компания Samsung Electronics не может похвастать успехами в сегменте памяти типа HBM3E, но надеется наверстать упущенное за счёт ускоренного вывода на рынок HBM4 и HBM4E. Как сообщает издание Korean Economic Daily, сейчас Samsung ведёт переговоры о начале поставок микросхем типа HBM4 с крупнейшими потенциальными клиентами типа NVIDIA, Broadcom и Google.

Источник изображения: Samsung Electronics

Samsung пытается привлечь этих клиентов возможностью адаптации поставляемых микросхем HBM4 к потребностям конкретных заказчиков. Если эти переговоры завершатся успешно, она приступит к отгрузке своих чипов памяти уже в первой половине следующего года. Формально, к массовому производству HBM4 компания будет готова приступить уже во второй половине текущего года, а через шесть месяцев она сможет наладить массовые поставки данного типа памяти.