И показала второй по величине результат за всю историю существования компании.

Как отмечает Bloomberg, квартальный отчёт SK hynix оказался лучше ожиданий аналитиков по двум основным критериям: величине роста выручки и операционной прибыли. Первый показатель в годовом сравнении вырос на 42% до $12,36 млрд, а второй увеличился сразу на 158% до $5,2 млрд.

Источник изображения: SK hynix

Последовательно выручка компании снизилась на 11%, а операционная прибыль сократилась на 8%, но необходимо учитывать, что четвёртый квартал прошлого года стал для SK hynix рекордным с точки зрения финансовых показателей. Руководство компании продолжает рассчитывать на удвоение спроса на HBM по итогам текущего года. В известной мере спрос на память данного типа, по мнению руководителей SK hynix, будет подогревать стремление крупных государств сформировать собственную вычислительную инфраструктуру для систем искусственного интеллекта. Лишь неопределённость, создаваемая таможенными тарифами, формирует некоторые условия для волатильности во втором полугодии.