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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
SK hynix получила все шансы закрепиться в статусе крупнейшего производителя DRAM
В денежном выражении и благодаря поставкам HBM.

По данным Counterpoint Research, на которые ссылается Bloomberg, по итогам первого квартала текущего года SK hynix заняла 36% рынка памяти типа DRAM в показателя выручки, тогда как Samsung Electronics оказалась на втором месте с 34% рынка. Об этом аналитики рассказали ещё две недели назад, но после публикации квартальных отчётов обоих производителей памяти данная расстановка сил должна быть закреплена официально.

Источник изображения: SK hynix

Значительную часть операционной прибыли SK hynix в первом квартале, как ожидается, определяли именно поставки памяти типа HBM. По имеющимся прогнозам, завтра эта южнокорейская компания отчитается о росте выручки на 38%, а операционной прибыли — на все 129%. По итогам квартала SK hynix по-прежнему должна занимать 70% рынка HBM в денежном выражении, а в натуральном её доля вряд ли опустится ниже 50% в этом году. При этом 30% достанутся Samsung, а Micron Technology будет контролировать оставшиеся 20%. Впрочем, аналитики Morgan Stanley приписывают Samsung более высокую устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов типа возросших таможенных тарифов и рецессии в экономике.

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#samsung #аналитика #полупроводники #финансы #sk hynix #hbm #dram
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