LPDDR5 и HBM выпускать выгоднее.

Зрелые в технологическом плане виды памяти осваиваются в производстве китайскими компаниями без особых проблем, и конкуренция с их стороны, выражающаяся в резком снижении цен, вынуждает крупнейших игроков рынка расставаться с наименее выгодными в производстве видами памяти. Например, как сообщает Commercial Times, южнокорейская компания Samsung Electronics собирается с этого года прекратить выпуск 8-гигабитных чипов памяти типа LPDDR4. Заказать их можно будет до июня, а последняя партия будет отправлена клиентам в октябре текущего года.

Источник изображения: Samsung Electronics

В дальнейшем Samsung намерена сосредоточиться на выпуске более доходных видов памяти вроде LPDDR5 и HBM3/HBM3E. Китайские производители, в свою очередь, вряд ли освоят выпуск HBM3 ранее 2026 или 2027 года, поэтому у их конкурентов пока есть возможность неплохо заработать в соответствующем сегменте рынка. Поскольку сейчас поставщики и покупатели памяти стараются отгрузить и получить как можно больше продукции до повышения таможенных тарифов в США, возросший спрос во втором квартале должен поднять цены на основные виды памяти на 3–8 %, как считают аналитики TrendForce.