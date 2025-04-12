На него придётся потратиться, но это лучше, чем ничего.

Представленный на этой неделе заднеприводный электрический пикап Cybertruck лишился положенных более дорогим версиям розеток в грузовом отсеке для питания внешних потребителей, но компания Tesla решила предложить сохраняющим необходимость в их подключении покупателям альтернативу в виде адаптера, подключаемого к зарядному порту машины через мобильное зарядное устройство.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Источник изображения: Tesla

Сам адаптер стоит $80 и позволяет запитать от бортовой сети до двух внешних потребителей, работающих при переменном токе совокупной силой не более 20 А и напряжении 120 В. Другими словами, совокупная мощность подключаемых потребителей не должна превышать 2400 Вт.

Источник изображения: Tesla

Автовладельцу также придётся обзавестись бытовым зарядным устройством Tesla стоимостью $300, поскольку без него этот адаптер не работает. В общем, на решение проблемы придётся потратиться, но и в этом случае мощность подключаемых потребителей будет ограничена 2400 Вт, тогда как старшие версии пикапа позволяют рассчитывать на вчетверо большую за счёт поддержки напряжения 240 В и силы тока до 40 А, и при этом не тратиться на дополнительные аксессуары. Зато покупатель заднеприводной версии Cybertruck экономит $10 000 при покупке машины.