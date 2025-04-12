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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla предложила покупателям самого дешёвого Cybertruck переходник для питания внешних потребителей
На него придётся потратиться, но это лучше, чем ничего.

Представленный на этой неделе заднеприводный электрический пикап Cybertruck лишился положенных более дорогим версиям розеток в грузовом отсеке для питания внешних потребителей, но компания Tesla решила предложить сохраняющим необходимость в их подключении покупателям альтернативу в виде адаптера, подключаемого к зарядному порту машины через мобильное зарядное устройство.

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Источник изображения: Tesla

Сам адаптер стоит $80 и позволяет запитать от бортовой сети до двух внешних потребителей, работающих при переменном токе совокупной силой не более 20 А и напряжении 120 В. Другими словами, совокупная мощность подключаемых потребителей не должна превышать 2400 Вт.

Источник изображения: Tesla

Автовладельцу также придётся обзавестись бытовым зарядным устройством Tesla стоимостью $300, поскольку без него этот адаптер не работает. В общем, на решение проблемы придётся потратиться, но и в этом случае мощность подключаемых потребителей будет ограничена 2400 Вт, тогда как старшие версии пикапа позволяют рассчитывать на вчетверо большую за счёт поддержки напряжения 240 В и силы тока до 40 А, и при этом не тратиться на дополнительные аксессуары. Зато покупатель заднеприводной версии Cybertruck экономит $10 000 при покупке машины.

#tesla #электромобили tesla #tesla cybertruck #электрический пикап
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