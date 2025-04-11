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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla начала предлагать в США заднеприводную версию Cybertruck за $70 000
Она лишилась многих полезных функций.

Специализированный информационный ресурс Electrek просто не имел права пропустить факт появления в продаже заднеприводной, самой доступной версии электрического пикапа Cybertruck, которую компания Tesla обещала вывести на рынок ещё в 2023 году, с началом производства полноприводного варианта. Событие совпало с выходом Cybertruck на рынок стран Ближнего Востока, поэтому про характеристики американской версии пикапа с задним приводом стало известно чуть позже.

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Источник изображения: Tesla

Примечательно, что Tesla пока предлагает заднеприводный Cybertruck исключительно в версии с увеличенным до 560 км запасом хода, хотя первоначально планировалось, что машина сможет проезжать не более 400 км без подзарядки. Впрочем, и цена самого доступного пикапа Tesla оказалась выше ожидаемой: $69 990 вместо $60 990. При этом такая комплектация всё равно на $10 000 дешевле полноприводной, но по сравнению с ней оснащена беднее.

Во-первых, заднеприводному Cybertruck пришлось отказаться от одного или двух тяговых моторов, единственный оставшийся привод в движение колёса на задней оси. Во-вторых, моторизованная крышка грузового отсека у заднеприводной версии по умолчанию отсутствует. Доплатив $750, можно получить мягкую шторку для кузова, которая за счёт улучшения аэродинамических характеристик увеличит запас хода на 19 км.

Само собой, самой главной потерей новой версии пикапа стала адаптивная пневматическая подвеска, которая ему не положена. На этом фоне исчезнувший из салона дисплей для пассажиров второго ряда уже не кажется существенным ухудшением комплектации. Задняя светотехника стала проще, полоса между задними фонарями теперь не светится. Из грузового отсека также исчезли розетки для питания внешних потребителей. От стандартного разъёма с напряжением 240 В более дорогие версии пикапа способны питать потребителей мощностью до 4,8 кВт.

#tesla #электромобили tesla #tesla cybertruck #электрический пикап
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