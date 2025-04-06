За $16 000 он позволял проехать более 200 км.

Выпуск необычной опции для электрических пикапов Cybertruck компания Tesla планировала начать в текущем году — за $16 000 клиентам планировалось предложить дополнительный блок тяговых батарей, который на специализированном сервисе устанавливался в кузов и занимал около трети его объёма, увеличивая запас хода машины примерно на 208 км. До недавних пор претендовать на получение опции могли те, кто сделает предоплату в размере $2000, которую нельзя было вернуть в случае отказа от покупки.

Источник изображения: Tesla

Как поясняет Electrek, без лишней огласки Tesla удалила из своего конфигуратора на сайте этот «удлинитель хода» за $16 000. Его в данный момент нельзя заказать, хотя сложно сказать, является ли это временным ограничением, либо компания вовсе отказалась от планов по выводу аксессуара на рынок. Продажи пикапов Cybertruck в целом идут не так хорошо, поэтому ввязываться в дополнительные относящиеся к ним расходы компания попросту не хочет, как можно предположить.